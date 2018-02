Acciaierie Piombino | l’assistenza di Carrai e Bianchi agli indiani di Jindal per

ilfattoquotidiano

: Ora vado a firmare accordo per passaggio acciaierie Piombino a gruppo Jindal. Usciamo da empasse attuale e mettiamo… - CarloCalenda : Ora vado a firmare accordo per passaggio acciaierie Piombino a gruppo Jindal. Usciamo da empasse attuale e mettiamo… - matteosalvinimi : Insieme ai lavoratori delle acciaierie di Piombino. Sapere che in tanti contano su di me è un onore, saprò mantener… - mauriziogetuli : RT @BottaAdv: ALLORA INCAPACE MINISTRO @CarloCalenda è tutta qui la vostra crescita dell'Italia? Cedere le acciaierie (leader mondiale) di… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Il ministro Carlo Calenda dovrà ringraziare il Giglio Magico se il passaggio di Aferpididovesse andare in porto. Nella partita (ancora aperta) dell’ex Lucchini disono scesi in campo esponenti di rilievo del renzismo più intimo, dal fedelissimo Marcoall’avvocato Alberto, presidente della fondazione Open che finanzia la Leopolda, fino a un altro fiorentino eccellente come il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Umberto Tombari, nel cui studio di avvocato hanno lavorato la sottosegretaria Maria Elena Boschi e il tesoriere dem Francesco Bonifazi. La mediazione tra Cevital, controllante di Aferpi, e gliè stata curata da, pare in ottimi rapporti con. Questo probabilmente spiega la presenza die Tombari come avvocati del magnate indiano dell’acciaio. Con sorpresa e qualche imbarazzo. ...