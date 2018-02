A Milano nasce MEET | centro Internazionale per la Cultura Digitale

Digitale - a Milano nasce 'Meet' il primo centro internazionale sulla cultura digitale : ... quando in realtà saperi diversissimi e apparentemente distanti come le arti visive, l'ingegneria, la scienza, la musica, il design, la genetica, la medicina vivono di contaminazioni reciproche, che ...

Dolce & Gabbana/ Sfilata Milano : dopo i droni al Metropol uno show aperto al pubblico in Rinascente : Dolce e Gabbana celebrano la "Santa moda" con una Sfilata hi-tech: lo show di Milano si è aperto con una decina di droni che hanno sfilato in passerella.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:32:00 GMT)

A Milano nasce la Choco Design Experience : Cioccolato da annusare, bere, mangiare: tutto in una sola volta, e servito su un vassoio di Design. Una nuova esperienza per assaggiare il cibo dell’amore in tutte le sue forme, che in due ha decisamente più gusto, e anche un’idea più per festeggiare il San Valentino. Si prova nel nuovo Flaghip Store Lavazza di Milano (piazza San Fedele), l’hanno chiamata Choco Design Experience. L’ESPERIENZA Su un piccolo vassoio di ...