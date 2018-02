“A letto si crede un dio | ma la verità è che…” Bomba sul supervip | figuraccia! La sua

Una ex di Cristiano Ronaldo : "A letto si crede dio ma si addormenta dopo la prima volta" : Cristiano Ronaldo è, insieme a Lionel Messi , il giocatore più forte del mondo. Il portoghese ha segnato 434 gol in tutte le competizioni con la maglia del Real Madrid in 430 presenze complessive. Oltre a essere un fuoriclasse in campo, però, il 33enne di Funchal è anche ...

Una ex di Cristiano Ronaldo : A letto si crede dio ma si addormenta dopo la prima volta : Cristiano Ronaldo è, insieme a Lionel Messi, il giocatore più forte del mondo. Il portoghese ha segnato 434 gol in tutte le competizioni con la maglia del Real Madrid in 430 presenze complessive. Oltre a essere un fuoriclasse in campo, però, il 33enne di Funchal è anche molto corteggiato dalle donne e nella sua lunga carriera ha avuto diverse relazioni. Una di queste con Nereida Gallardo, però, non è andata a buon fine con quest'ultima che ...

Cristiano Ronaldo - le 'doti hot' del calciatore messe in dubbio dalla sua ex : 'si crede un dio a letto - ma...' : ... le affermazioni della donna rivelano particolari intimi della vita privata di Cr7 Cristiano Ronaldo e le sue conclamate doti da latin lover hanno fatto il giro del mondo. Proprio ora che il ...

L'elettore del Pd che non crede al programma : ecco perché le 100 proposte di Renzi non convincono : Le promesse dei politici in campagna elettorale lasciano il tempo che trovano, lo sanno anche le pietre. Ma quanto siano credibili per gli italiani è difficile a dirsi. Anche se, come spiega il Fatto ...

“Non si lava le parti intime”. Accusa choc della vip ospite di Barbara D’Urso. Trash in tv : quelle parole taglienti rivolte proprio a lui - che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. “Io ci sono andata a letto ed ecco cosa mi è successo…”. Davvero da non credere : Continua a non passare mai inosservata, ogni volta che apre bocca per parlare della propria vita privata o per affrontare le tormentate relazioni del passato, senza mai mandarle a dire. Georgette Polizzi è così, prendere o lasciare, e ogni volta che la stilista si ripresenta dalle parti dello studio di Pomeriggio 5 gli spettatori sanno già di dover drizzare le antenne. La compagna di Davide Tresse ha infatti approfittato dello spazio che ...