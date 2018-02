350 milioni di export per le pmi italiane che vendono su Amazon : (Foto: Shopty.com) “Attualmente più della metà del nostro fatturato è generato all’estero”. A parlare è Alberto Barichello, fondatore di Shopty.com, una delle 10mila piccole e medie imprese italiane che hanno deciso di vendere attraverso Amazon. Quello di Shopty, a quanto pare, non è un caso isolato. Oltre un terzo delle pmi italiane presenti sulla piattaforma di Bezos esporta i prodotti, soprattutto in Europa. E la startup ...

Amore quanto mi costi : a San Valentino giro d'affari da 350 milioni di euro : Fidanzati, sposati e 'accoppiati' di tutto il mondo, preparatevi: si avvicina il 14 febbraio, giornata in cui si festeggia San Valentino la festa (amata e odiata) degli...

San Valentino - Codacons : 350 milioni per fiori - cioccolatini e doni : Per San Valentino gli italiani spenderanno complessivamente circa 350 milioni di euro, il 4% in più dell’anno scorso: secondo il Codacons il 14 febbraio oltre 12 milioni di innamorati si scambieranno quest’anno un dono. In testa alla classifica dei regali preferiti troviamo i cioccolatini, scelti dal 35% degli italiani, seguiti da fiori (30%) peluches (17%), articoli di bigiotteria (10%). La spesa complessiva per i doni di San ...

Bando Pon Scuola da 350 milioni di euro - termini riaperti fino al 12 febbraio : mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali), finalizzati alla riqualificazione e al miglioramento della fruibilità degli spazi (...

Beni Stabili rimborsa bond per 350 milioni : (Teleborsa) - Beni Stabili Siiq ha rimborsato a scadenza il Prestito Obbligazionario denominato "EUR 350,000,000 4.125 % senior unsecured", emesso nel 2014 e quotato presso il listino ufficiale della ...

Beni Stabili rimborsa bond per 350 milioni : Beni Stabili Siiq ha rimborsato a scadenza il Prestito Obbligazionario denominato "EUR 350,000,000 4.125 % senior unsecured", emesso nel 2014 e quotato presso il listino ufficiale della Borsa del ...

Snam completa private placement a 2 anni per 350 milioni : (Teleborsa) - Snam ha completato un private placement con primari investitori istituzionali per un ammontare di 350 milioni di euro, durata 2 anni e yield variabile pari a Euribor 3 mesi più 0,15% . ...

Ricostruzione centro Italia - 350 milioni di euro per privati e imprese : Un'iniziativa che si colloca nel quadro di una crescente collaborazione con la CEB nello sviluppo della strategia di CDP a supporto dell'economia sociale'. Fonte: Ufficio Stampa Gruppo CDP Per ...

UniCredit e BEI : 350 milioni di euro di fondi per le imprese italiane : (Teleborsa) - Da UniCredit e BEI altri 350 milioni di euro per le imprese italiane. UniCredit ha firmato con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) due nuove linee di finanziamento destinate alle ...