Volley | SuperLega 2018 – 25^ giornata | Modena batte Perugia ma è terza | Civitanova

Volley - SuperLega 2018 – 25^ giornata : big match Modena-Perugia - Civitanova per il secondo posto : Nel weekend si disputa la 25^ giornata della SuperLega . Penultimo turno di regular season per il massimo campionato italiano di Volley maschile, si decide la griglia dei playoff. Per il momento l’unica certezza è che Perugia si è matematicamente assicurata il primo posto in classifica ma è attesa dal big match contro Modena, terza della classe e desiderosa di soffiare il secondo posto a Civitanova . Si preannuncia una super sfida tra Ivan ...

Volley - SuperLega – 24^ giornata : Perugia per vincere la regular season - derby per Modena - Civitanova si scalda : Questa sera si disputa la 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile torna in campo per il terzultimo turno della regular season. Serata che potrebbe rivelarsi decisiva per il primo posto: Perugia può conquistare matematicamente la stagione regolare, le basterà vincere in casa contro Latina che non ha più nulla da chiedere. Ivan Zaytsev e compagni possono chiudere in maniera trionfale questa parte della stagione ...