Volley | A2 Maschile | Pool C | Massa batte anche Lagonegro e lascia l' ultimo posto

Volley : A2 Maschile - Pool A - Spoleto supera Grottazzolina al tie break : IL TABELLINO- VIDEX Grottazzolina - MONINI Spoleto 2-3 , 16-25, 15-25, 25-15, 25-22, 12-15, VIDEX Grottazzolina: Cecato 3, Vecchi 11, Fiori 4, Morelli 32, Richards 4, Salgado 3, Brandi J. , L, , De ...

Volley : A2 Maschile - Pool C Massa che colpo a Taviano ! : Taviano , LECCE, - colpo di mano della Fonteviva Massa che vince a sopresa sul campo della capolista Taviano e torna a sperare nella salvezza, sempre difficilissima ma ora non più un miraggio. Prova d'...

Volley : A2 Maschile - Pool B - per Gioia del Colle ed Ortona vittorie al tie break : ROMA- La Gioiella Micromilk Gioia del Colle ha perso l'occasione, nella terza giornata della Pool B, di isolarsi in vetta alla classifica. La formazione di Spinelli , come ieri l' l'Aurispa Alessano a ...

Volley : A2 Maschile - Pool C - successi in trasferta per Catania e Castellana Grotte : ROMA- I due anticipi della terza giornata della Pool C fanno registrare i successi in trasferta, entrambi per 1-3 di Messaggerie Bacco Catania e Materdomini.it. Per gli uomini di Riganò, corsari sul ...

Volley : A2 Maschile - Pool A - Santa Croce batte Bergamo e la aggancia al secondo posto : IL TABELLINO- CALONI AGNELLI Bergamo - KEMAS LAMIPEL Santa Croce 1-3 , 21-25, 23-25, 25-18, 17-25, CALONI AGNELLI Bergamo: Jovanovic 2, Pierotti 10, Cargioli 9, Hoogendoorn 15, Dolfo 10, Valsecchi 2, ...

Volley : A2 Maschile - terza giornata della seconda fase - Roma rischia a Spoleto : Roma - Sempre più avvincente il campionato di A2 Maschile, giunto alla terza giornata della seconda fase. Nella Pool A, dove sono raggruppate le squadre migliori dopo la prima fase la Ceramica ...

Volley Mondiale Maschile 2018 : da domani scatta la caccia al biglietto : Dal 9 al 30 settembre tutti gli occhi del Mondo saranno puntati sull'Italia, per la terza volta nella storia paese organizzatore, insieme alla Bulgaria, del Campionato Mondiale di Pallavolo Maschile. ...

Volley - Serie A2 maschile : il Club Italia Crai sfida l'Acqua Fonteviva Massa : L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming da LegaVolley Channel e la coppia arbitrale sarà formata da Cesare Armandola e Marta Mesiano. Classifica Pool C : Pag Taviano 17 punti , 7v 0s, , Geosat ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Aversa batte Mondovì al quinto set : IL TABELLINO- SIGMA Aversa - VBC Mondovì 3-2 , 25-21, 25-23, 23-25, 20-25, 15-9, SIGMA Aversa: Pinelli 7, Libraro 17, Giacobelli 3, Santangelo 23, Simeonov 12, Vigil Gonzalez 15, Marra , L, , ...

Volley : A2 Maschile - Pool B - Aversa-Mondovì in campo per l'anticipo della 2a giornata : ROMA - Dopo la 1a giornata della seconda fase del campionato, che si è consumata nel week end scorso, domani sera alle 20.30 si torna in campo per l'anticipo, che avra come teatro il PalaJacazzi, tra ...

Volley : A2 Maschile - Pool C - Bolzano vince la sfida fra le ultime : IL TABELLINO- MOSCA BRUNO Bolzano - ACQUA FONTEVIVA MASSA 3-0 , 25-23, 25-23, 25-23, MOSCA BRUNO Bolzano: Quartarone 2, Ristic 8, Paoli 8, Giannotti 19, Galabinov 10, Bressan 7, Villotti , L, , Bruno ,...

Volley : A2 Maschile - per Gioia del Colle successo pesante contro Reggio Emilia : IL TABELLINO- GIOIELLA MICROMILK Gioia DEL Colle - CONAD Reggio Emilia 3-0 , 25-21, 28-26, 30-28, GIOIELLA MICROMILK Gioia DEL Colle: Marchiani 2, Joventino Venceslau 15, Erati 8, Cetrullo 22, ...

Volley " I risultati di Pallavolo del Campionato di Serie B2 - C e D Femminile e C - D Maschile : ... Novarclean VOLLEY 24, Scuola Pallavolo Biellese U21 21, Casa della gomma San Paolo 16, Rabino sport Valchisone U21 13, Reba VOLLEY 11, Erresse Pavic 9, Bistrot 2mila8 Domodossola 8, Pallavolo Alba 5,...

Volley : A2 Maschile - si chiude la regular season : ROMA- Nel week end va in archivio la prima fase del campionato di A2 Maschile. In programma l' 11a e ultima giornata di ritorno. Il Girone Blu scenderà in campo sabato 20 gennaio alle 20.30 mentre il ...