“Vincere alla lotteria è stata la mia rovina” | la pazzesca storia di un uomo disabile

(Di domenica 25 febbraio 2018) Il paradosso più assoluto in questache sarebbe dovuta essere bella e piena di fortuna. Una sorta di favola, insomma: Daniel Miller, 63enne scozzese e, vince 80mila sterlinee decide di usare quei soldi per levarsi alcuni sfizi, non solo per sé, ma anche per gli altri, e poi? Poi accade l’impensabile. Lui non avrebbe mai immaginato che quella vincita gli avrebbe cambiato la vita, rovinandogliela. Dopo aver speso tutto il bottino in meno di due settimane, tra shopping folle per tutti i suoi cari, tra capi di abbigliamento firmati e elettrodomestici ultra innovativi, crociere e una maxi vacanza a Benidorm, sulla Costa Blanca in Spagna, il Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni ha deciso di togliergli tutti i benefici di cui godeva lasciandolo praticamente al verde. Daniel ha vintonel suo paese lo scorso settembre, e a novembre è ...