VIDEO Edilizia scolastica | la Fedeli in Irpinia | ' Non è vero che qui le scuole chiudono'

(Di domenica 25 febbraio 2018) 'Tali investimenti dice la Ministra sono fondamentali per mettere in sicurezza il nostro patrimonio scolastico, ma anche per rimettere in moto l'economia in zone come l'. Non èche qui ...