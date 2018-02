Verona-Torino Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Serie A Torino - Mazzarri : «Contro il Verona per dimenticare il derby» : Torino - "Togliere gli aspetti negativi delle partite precedenti e pensare alla prossima come fosse una finale" . Il Torino di Mazzarri punta l'obiettivo Verona cercando di dimenticare il ko nel derby ...

Serie A Verona - Pecchia : «Solo il Torino nella nostra testa» : Verona - La salvezza, i punti che mancano, le prossime sfide. Fabio Pecchia non vuole sentir parlare di altro che non sia il Torino , l'avversario che il Verona domani ospiter à al Bentegodi in un'...

Verona-Torino : probabili formazioni - orario e dove vederla in tv e streaming : Gli abbonati potranno seguire la gara in streaming tramite il servizio SkyGo. probabili formazioni Pecchia non ha a disposizione l'infortunato Buchel: in mediana dovrebbe toccare a Calvano con Valoti.