Verona-Torino 2-1 | Valoti affonda i granata

Pagelle Verona-Torino 2-1 - Valoti in giornata di grazia : Pagelle Verona-Torino – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica, grandi emozioni nella gara tra Verona e Torino, netto passo indietro per la squadra di Mazzarri che si aggiunge al ko contro la Juventus, successo prezioso per il Verona che alimenta le speranze di salvezza, soprattutto dopo la sconfitta del Crotone contro la ...

Verona Torino, cronaca e tabellino Dall'inviato a Verona Dopo una notte di vento polare, gelo anche a Verona come in buona parte d'Italia con il Torino chiamato al riscatto dopo la delusione nel derby della scorsa ...

Verona-Torino : le formazioni ufficiali : Verona-Torino: le formazioni ufficiali – Il Torino vuole tentare l’assalto alla zona Europa League dopo la delusione del derby della Mole. Di certo però non avrà vita facile al Bentegodi, sul campo dell’Hellas Verona che deve imperativamente tentare il tutto per tutto per raggiungere la salvezza dopo un inizio di stagione negativo. Pecchia ancora resta saldo sulla panchina scaligera, ma una debacle oggi potrebbe far naufragare ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Contro il Verona per dimenticare il derby» : Torino - "Togliere gli aspetti negativi delle partite precedenti e pensare alla prossima come fosse una finale" . Il Torino di Mazzarri punta l'obiettivo Verona cercando di dimenticare il ko nel derby ...

Mazzarri : 'A Verona voglio un Torino con una grande anima' : 1 di 3 Successiva Torino - Dall'amara, dolorosa sconfitta nel derby, con tutte le sue scorie, al Verona, domani pomeriggio al Bentegodi. Mazzarri chiede al suo Toro un'immediata ripartenza, una ...

Serie A Verona - Pecchia : «Sento la fiducia e penso solo al Torino» : Verona - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto sulla lotta salvezza, ...

Serie A Verona - Pecchia : «Solo il Torino nella nostra testa» : Verona - La salvezza, i punti che mancano, le prossime sfide. Fabio Pecchia non vuole sentir parlare di altro che non sia il Torino , l'avversario che il Verona domani ospiter à al Bentegodi in un'...

Verona-Torino : probabili formazioni - orario e dove vederla in tv e streaming : Gli abbonati potranno seguire la gara in streaming tramite il servizio SkyGo. probabili formazioni Pecchia non ha a disposizione l'infortunato Buchel: in mediana dovrebbe toccare a Calvano con Valoti.