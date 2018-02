Verona | Pecchia | campionato è lungo

Serie A Verona - Pecchia : «Sento la fiducia e penso solo al Torino» : Verona - Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha fatto il punto sulla lotta salvezza, ...

Infortunio Buchel - brutte notizie per Pecchia : il comunicato del Verona : Infortunio Buchel – “L’Hellas Verona FC comunica sul proprio sito che il calciatore Marcel Buchel, uscito anzitempo durante Lazio-Hellas Verona, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Ospedale di Borgo Trento), che hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia sinistra con versamento ematico e piccola lesione della fascia muscolare. I tempi di ...

Verona ‘Immobile’ - Ciro non perdona : scatto Champions League per Simone Inzaghi - la squadra di Pecchia verso il baratro [FOTO] : 1/11 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Hellas Verona - Setti parla ai tifosi : le recenti cessioni - l’addio di Toni ed il “mancato” esonero di Pecchia : Il presidente dell’Hellas Verona Setti, ha parlato in un lungo video messaggio rivolto ai propri tifosi delle recenti vicende di casa veronese. Il club versa in una situazione di classifica non certo eccelsa, ma punta a riprendersi nelle prossime Settimane tentando il tutto per tutto per raggiungere la salvezza. L’esordio ha una punta d’amarezza: “Mi dispiace, non trovo giusto che al sesto anno dal mio insediamento ci siano ...

Serie A Verona - Pecchia : «Sampdoria? Convinti di potercela giocare» : Verona - "La mia squadra deve affrontare qualunque avversario senza fare calcoli. La classifica conta, ma l'aspetto psicologico deve andare oltre, dobbiamo essere lucidi e Convinti di potercela ...

Hellas Verona - tutta la verità sull’esclusione di Verde e sulle scelte di Pecchia per le prossime gare : L’esclusione di Daniele Verde dalla gara dell’Hellas Verona contro la Roma ha fatto molto rumore. Assieme all’esterno mancino, il tecnico Pecchia ha deciso di tener fuori dalla lista dei convocati anche Heurtaux, Felicioli e Fossati, ma i 4 calciatori non sono affatto stati messi fuori rosa, né “epurati” come è parso in un primo momento. Quella del tecnico Pecchia è stata una pura e semplice scelta tecnica dovuta a ...

Formazioni ufficiali Verona-Roma : le scelte di Pecchia e Di Francesco : Formazioni ufficiali Verona-Roma – Dopo gli anticipi di ieri, Sampdoria-Torino e Inter-Crotone, entrambi terminati 1-1, la 23^ giornata di Serie A proseguirà con il lunch match del ‘Bentegodi’ che vedrà sfidarsi il Verona e la Roma. Gli scaligeri sono reduci dal roboante successo ottenuto al ‘Franchi’ contro la Fiorentina e per questo arrivano all’appuntamento galvanizzati e desiderosi di sfruttare il fattore ...

Serie A - 22^ giornata : il Napoli risponde alla Juve - il Verona ‘salva’ Pecchia - Toro ed Udinese vogliono l’Europa : 1/34 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona : le scelte di Pioli e Pecchia : Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona – Dopo i due anticipi di sabato e il lunch match tra Spal e Inter, la giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Fiorentina-Verona sarà una gara delicata per entrambe le squadre. I viola sono reduci dal pesante ko rimediato in casa della Sampdoria che ha interrotto una striscia di imbattibilità che in campionato durava da otto gare (2 vittorie e 6 pareggi). L’imperativo è conquistare ...

Serie A Verona - Pecchia confermato in panchina : Verona - Niente cambi sulla panchina del Verona . Fabio Pecchia resta in sella, e guiderà la squadra gialloblù anche nel prossimo impegno di campionato, in trasferta al Franchi, contro la Fiorentina . ...

Incredibile a Verona - Pecchia verso la conferma : tifosi furiosi - cosa deve accadere per portare all’esonero? : Pecchia verso la conferma, è questa l’ultima notizia che arriva da Verona. Nessuna novità è arrivata nel pomeriggio in merito ai presunti possibili sostituti del tecnico dell’Hellas e probabilmente nessuna novità arriverà neanche in serata. La società sembra voler dare un’altra chance al tecnico, nonostante la pessima figura messa in scena nell’ultima giornata, che fa seguito ad altre gare non all’altezza che hanno ...