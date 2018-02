Veltroni con Gentiloni | ' Senza maggioranza | serve legge elettorale e ritorno al voto'

Elezioni - Veltroni : “Senza maggioranza chiara si torna alle urne. Berlusconi? Resta il nostro avversario” : “Dopo il voto, se non c’è maggioranza chiara, serve fare una legge elettorale con un premio di maggioranza, e tornare alle urne. Cito me e Renzi: serve sapere chi vince le Elezioni la sera del voto”. Lo afferma Walter Veltroni al teatro Eliseo, durante la manifestazione elettorale ‘le idee della sinistra di governo’ in sostegno della candidatura di Paolo Gentiloni. “Silvio Berlusconi Resta il nostro avversario: è sempre possibile ...