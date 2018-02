Usa-Messico - scontro sul muro al confine : il presidente Nieto rinuncia alla visita alla Casa Bianca : ... perché ci aiuti a fermare il massiccio ingresso di droghe dal Messico, il Paese più pericoloso al mondo ". Da mesi Trump continua a "rispondere" alle voci di stampa per cui sarebbe stato convinto ...

Tre napoletani scomparsi in Messico : i familiari accUsano la polizia : Diciannove giorni senza più notizie. Un?eternità. Ora dopo ora, i familiari dei tre desaparecidos napoletani dei quali non si hanno più tracce dal 31 dicembre scorso...

Napoletani scomparsi in Messico i familiari accUsano la polizia : E in Messico - nazione in cui la densità criminale è tra le più alte al mondo - incappare nel 'cliente' sbagliato è cosa da mettere nel conto. Terza ipotesi. È la più oscura, e al momento ...

Americhe : sesto round Nafta - Usa chiuderà lunedì su proposte Messico e Canada : Solo lunedì, il rappresentante del Commercio formalizzerà la posizione degli states in un incontro con il ministro dell'Economia messicano Ildefonso Guagardo e il ministro degli esteri del Canada ...

Usa : viaggi a rischio in 5 Stati Messico : 01.45 Cinque dei 31 Stati messicani hanno il più severo monito a "non viaggiare" da parte del dipartimento di Stato Usa,che li ha messi allo stesso livello di Paesi segnati dalla guerra, come la Siria, lo Yemen e la Somalia. Sono gli Stati di Tamaulipas,al confine con gli Usa,e Sinaloa, Colima,Michoacan e Guerrero sulla costa pacifica, considerati zone calde per l'attività dei cartelli della droga. Il livello di allerta è 4, il massimo.In ...

Usa - Trump chiede 18 miliardi dollari al Congresso per muro Messico : L'amministrazione Trump intende chiedere al Congresso Usa quasi 18 miliardi di dollari per costruire oltre 1.100 chilometri di barriere, nuove o sostitutive di quelle esistenti, lungo il confine tra ...