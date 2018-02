USA | democratici difendono FBI su Russiagate | Trump attacca

L'accUSA di Trump : 'Hillary e i democratici pagarono per dossier Russiagate' : Alla regia di tali manovre ci sarebbe stata e ci sarebbe tuttora la politica. Quella contro la quale si è schierato sin dalle prime battute della sua discesa in campo. Quella che aveva promesso con ...

USA - Trump firma : finisce shutdown. Ma l'accordo spacca i democratici - : Ok alla legge, approvata dal Congresso, per mettere fine al blocco delle attività federali e garantire i fondi necessari fino al prossimo 8 febbraio

USA - senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown : Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Continua a leggere L'articolo Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown sembra essere il primo su NewsGo.

USA - terzo giorno di shutdown : braccio di ferro tra democratici e repubblicani : L'impasse governativo continua a bloccare le attività degli uffici federali, tecnicamente chiusi e privi di fondi, mentre a Washington si consuma il braccio di ferro della politica. Alcuni dei ...

USA - SHUTDOWN CONTRO TRUMP/ Cos'è e cosa succede ora : Senato - via alla trattativa con i democratici : Usa, SHUTDOWN CONTRO TRUMP: Cos'è e cosa succede ora. Senato non approva bilancio, il governo “chiude”. Sono stati bloccati i fondi federali, l'attività amministrativa si ferma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Negli USA scatta lo "shutdown"Bloccate le attività federaliFuria Trump : colpa dei democratici : Stati Uniti nel caos. Il presidente Donald Trump celebra il suo primo anno alla Casa Bianca con lo 'shutdown', ovvero con la chiusura di tutte le attività non essenziali dell'amministrazione per mancanza di fondi Segui su affaritaliani.it

USA - niente accordo tra Trump e democratici : scatta lo “shutdown”. Blocco dell’attività amministrativa federale : Stati Uniti in “shutdown”. Arriva lo stop alle attività amministrative dopo il voto negativo del Senato al provvedimento per finanziare il bilancio del governo. Senza la fumata bianca, a partire dalla mezzanotte di Washington (le 6 di sabato mattina in Italia) hanno chiuso molti uffici governativi, dipartimenti e agenzie federali. Così si chiude il primo anno di presidenza di Donald Trump, che non è riuscito a trovare l’accordo ...

USA in shutdown - Casa Bianca : 'La responsabilità è dei democratici' : La Casa Bianca, nella prima reazione allo shutdown - la chiusura degli uffici amministrativi federali in seguito al voto al Senato contro il provvedimento per finanziare il bilancio - punta il dito ...

Trump nega gli insulti ai migranti. I democratici : “Ha USAto quella parola”. Un ambasciatore lascia : Infiammano le polemiche sulle parole oltraggiose nei confronti degli immigrati haitiani e africani usate dal presidente americano Donald Trump durante una riunione nello Studio Ovale sul Daca. Dopo il tweet dell’inquilino della Casa Bianca in cui smentiva di aver usato «quelle parole» - «Paesi di merda» - è arrivata la risposta del senatore democra...

Trump nega gli insulti ai migranti. I democratici : "Ha USAto quella parola" : Le dichiarazioni del presidente Usa 'vanno contro i valori universali che il mondo ha così duramente perseguito dopo la seconda guerra mondiale e l'olocausto'.

Energia : Florida esclUSA dal piano per le trivellazioni - una mossa politica secondo i democratici : Washington, 10 gen 21:55 - (Agenzia Nova) - Il segretario agli Interni statunitense, Ryan Zinke, ha oggi annunciato che la costa della Florida non sarà più inclusa nel piano energetico... (Res)