Uomini e Donne Anticipazioni | Tina Cipollari nuova tronista | la reazione di Gemma

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Lorenzo Riccardi vuole il trono? Prona la mossa di Sara (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi vuole il trono? La confessione in studio allerta Sara Affi Fella ma il colpo di scena è dietro l'angolo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 05:05:00 GMT)

“Nicolò e Virginia non hanno detto tutto…”. Ah : guai in vista a Uomini e Donne. E a poche puntate dalla scelta! Fino a ieri c’era Marta - l’altra corteggiatrice di Brigante - nel mirino - ma ora la situazione si ribalta : cosa si è scoperto : Uomini e Donne, chi riesce a stare dietro a tutti i colpi di scena e alle segnalazioni continue delle ultime settimane è bravo. Ci proviamo. Al trono classico è, praticamente, un caos. Da una parte ci sono Sara Affi Fella e Nilufar Addati che si contendono un corteggiatore, Lorenzo Riccardi, che fa un passo avanti e poi due indietro. Lo dimostra l’ultima registrazione del programma, quella del 23 febbraio 2018, che vede Lorenzo ...

Nilufar innamorata di Lorenzo a Uomini e Donne : lo sfogo di Ferrari : Uomini e Donne, Nilufar Addati cerca di riconquistare Lorenzo: lo sfogo di Nicolò Come tutti sapranno bene, ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E a far molto discutere è stata senza ombra di dubbio Nilufar Addati. Il motivo? La De Filippi, come segnalato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, ha mandato in onda ciò che è successo dopo la chiacchieratissima puntata della ...

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Nicolò : Nicolò Brigante di Uomini e Donne nei guai: la segnalazione Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E a distanza di nemmeno 24 ore, ecco arrivare una segnalazione al blog Isa e Chia sul tronista Nicolò Brigante, che ha già creato un incredibile scompiglio sui social. Cosa è successo? Andando nel particolare, alcuni fan del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi hanno segnaalto al ...

La riabilitazione di Monte - torna a fare il tronista di 'Uomini e Donne' : Il Trono Classico di "Uomini e Donne" ha perso ascolti negli ultimi mesi così Maria De Filippi è corsa ai ripari: dopo Tina, torna anche Francesco Monte? A gennaio la redazione ha messo sul trono ...

Uomini e donne - anticipazioni trono classico : Nicolò vicino alla scelta - arrivano dei corteggiatori per Tina Cipollari : Continuano le registrazioni del trono classico tra colpi di scena e tantissime novità; scopriamo insieme quello che è accaduto nello studio di Uomini e donne venerdì 23 febbraio 2018. La puntata si è aperta con una dichiarazione di Maria De Filippi riguardo Tina Cipollari: quest’ultima infatti, dopo aver annunciato la separazione del marito Kikò, si è detta disponibile a conoscere dei corteggiatori con età compresa tra i 50 e gli 85 anni; ...

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani : "L'attesa nasconde un inganno" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Colpo di scena nella nuova registrazione: Gemma Galgani vuole chiudere con Giorgio Manetti; Angelo chiede scusa ad Anna.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:13:00 GMT)

Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista : cosa è successo in studio. Uomini e Donne - chi pensava a uno scherzo si dovrà ricredere. La storica opinionista ora siede sulla poltrona rossa - ma è il ‘dove’ a lasciare un po’ sorpresi : Alla fine è diventato ufficiale: Tina Cipollari è la nuova tronista. L’annuncio era stato dato direttamente in puntata, qualche giorno fa, con la stessa Tina che aveva spiegato di accettare corteggiatori dai 50 agli 80 anni. Maria De Filippi, è ovvio, aveva colto subito la palla al balzo: ”Dobbiamo fare un appello. Tu, Tina, sei tornata single. Chi vuole venirti a corteggiare, noi lo accoglieremo”. E difatti, a ...

Uomini e Donne news - Nilufar delude tutti : il messaggio di Nicolò Ferrari : Uomini e Donne, Nilufar va da Lorenzo e delude Nicolò Ferrari: prime parole dopo la registrazione L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha regalato ai fan molti colpi di scena. Nonostante il bacio con Sara, Nilufar è tornata a parlare con Lorenzo. Di fronte all’atteggiamento della tronista, gli altri corteggiatori hanno deciso […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar delude tutti: il messaggio di Nicolò ...

Uomini e Donne : Nicolò Brigante e Virginia Stablum in contatto fuori dalla trasmissione? La segnalazione : Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Virginia Stablum in contatto fuori? La segnalazione e le amicizie in comune In questa edizione di Uomini e Donne sembrano non mancare i colpi di scena quest’anno. I protagonisti questa volta sono però, indirettamente, il tronista Nicolò Brigante e la corteggiatrice Virginia Stablum. Stando a quanto pubblicato pochi minuti […] L'articolo Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Virginia Stablum in contatto ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani sorprende Giorgio : la dama pronta a chiudere per sempre! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Colpo di scena nella nuova registrazione: Gemma Galgani vuole chiudere con Giorgio Manetti; Angelo chiede scusa ad Anna.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marco Cartasegna e Soleil Sorgè : "Ecco come ci siamo innamorati" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Amore a gonfie vele tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè: "Abbiamo capito di amarci una sera a Gavi..."(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 23 febbraio 2018 : Lorenzo fa una brutta scoperta su Sara! Nilufar va a trovarlo in hotel! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico venerdì 23 febbraio 2018: Lorenzo raggiunge Sara per un chiarimento dopo una spiacevole scoperta! Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo scopre che Sara ha sminuito il loro bacio! Mariano fa infuriare una corteggiatrice, mentre Nicolò a breve effettuerà la sua scelta! Giordano liquida Nilufar che… ha incontrato, di recente, Riccardi in hotel! Complicità, ...

Uomini e Donne news - Tina Cipollari tronista : è ufficiale : news di Uomini e Donne, è ufficiale: Tina Cipollari tronista Tina Cipollari nuova tronista di Uomini e Donne. Questo è quanto emerso dalle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle news nelle ultime ore. Un nuovo e importantissimo dettaglio che, finalmente, sembrerebbe confermare ufficialmente le voci circolanti sulla questione. Nelle ultime settimane, infatti, si era parlato […] L'articolo Uomini e Donne news, Tina Cipollari tronista: è ...