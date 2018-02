Una domenica di eventi in provincia di Cuneo | tra arte | teatro | musei e sport

Il film consigliato di oggi - domenica 25 febbraio : Big Fish – Le storie di Una vita incredibile : C’era una volta un uomo che aveva vissuto mille fantastiche avventure e che coi suoi racconti stupiva chiunque lo ascoltasse. Tutti, tranne il figlio ormai cresciuto. Un giorno l’uomo si ammalò e suo figlio decise di ripercorrere le storie del padre per iniziare a conoscerlo davvero. Questo è Big Fish-Le storie di una vita incredibile, il film consigliato per la serata del 25 febbraio. Per chi adora le fiabe e per chi ama la ...

Precipitazioni su gran parte della penisola fino a Domenica quando arriverà in Italia Una eccezionale ondata di gelo : Una struttura di bassa pressione presente sui mari ad ovest dell'Italia continuerà a determinare Precipitazioni su gran parte della penisola, anche a carattere temporalesco sulle regioni meridionali e a carattere nevoso, fino a quote di pianura, al nord-ovest e al centro.L'avviso prevede dal pomeriggio nevicate sulla Sardegna, mentre dalla tarda mattinata di domani si prevedono ancora nevicate fino a quote di pianura su Piemonte, ...

Sciopero dei treni : domenica sarà Una giornata campale : Si preannuncia una giornata campale per il trasporto ferroviario in Piemonte e Valle d'Aosta domenica 25 febbraio 2018. La segreteria regionale dell'Orsa, a cui aderiscono numerosi macchinisti, ha ...

Domenica Live - il clamoroso fuori onda di Nadia Rinaldi. Incalzata da Eva Henger sull’ormai famoso “canna-gate” - l’attrice romana si fa sfuggire Una frase a microfoni aperti : delirio sui social : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, Nadia Rinaldi, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e dice la sua sull’ormai famosa ”canna-gate”. In studio anche Eva Henger, che ha voluto confrontarsi proprio con Nadia sulla vicenda di Francesco Monte. Secondo la soubrette ungherese, l’attrice romana avrebbe visto tutto. Ma la Rinaldi ha negato con forza, spiegando le sue ...

Albalonga - Barone gol : «Una domenica quasi perfetta» : ALBANO LAZIALE - "Una domenica quasi perfetta". È il commento di Mario Barone, centrocampista classe 1984 dell'Albalonga, protagonista della sfida interna che gli azzurri hanno vinto col Cassino di ...

Una domenica INconsistente : Cristina Parodi Cristina Parodi ha parlato. Per la prima volta, dopo settimane in cui è stata al centro delle attenzioni mediatiche senza proferire parola, si è accomodata nel salotto di Tv Talk per discettare della sua (fallimentare) edizione di Domenica In. In un clima disteso, la signora del dì festivo del servizio pubblico ha lamentato l’accanimento quasi inspiegabile nei suoi confronti. Ebbene, la spiegazione gliela diamo noi. In ...

Juventus - la situazione degli infortUnati : Higuain a rischio per domenica : TORINO - Mercoledì, quando la Juventus riprenderà gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri , lo staff medico verificherà le condizioni della caviglia sinistra di ...

DOMENICA LIVE/ Serena Grandi : "Ho fatto Una tartaruga e ho riposizionato il seno" : DOMENICA LIVE, anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso: Il Ken Umano Rodrigo Alves e la "vecchia cheg balla" Paddy Jones, presenti in studio con la ruspante conduttrice napoletana.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:17:00 GMT)

LUNETTA SAVINO / In tv con "È arrivata la felicità 2" : "Giovanna vivrà Una nuova giovinezza" (Domenica In) : LUNETTA SAVINO, la puntata di oggi del programma contenitore di Rai Uno ruoterà attorno all'attrice che torna in televisione per È arrivata la felicità 2. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:19:00 GMT)

Cristina Parodi non resiste - lancia Una stoccata velenosa alla nemica Barbara d'Urso e al programma Domenica Live : Poi però c'è differenza: c'è chi ha la donna col seno più grande del mondo e chi intervista Piero Angela'. Interrogata sulle procedure che intende attivare, per riuscire a battere un avversario ...

Lunetta Savino/ Tra teatro e fiction - Una vita spesa per i diritti civili delle donne (Domenica In) : Lunetta Savino, la puntata di oggi del programma contenitore di Rai Uno ruoterà attorno all'attrice che torna in televisione per È arrivata la felicità 2. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:36:00 GMT)

“Benedetta molla Cristina : ecco dove va”. Le sorelle Parodi si dividono. Domenica In - l’assenza della conduttrice più giovane si è fatta notare nella puntata scorsa. Ma nessuno poteva immaginare che sotto sotto ci fosse Una ‘bomba’ del genere : Lo hanno chiamato ‘effetto Sanremo’, ma sta di fatto che è successo: la settimana scorsa Domenica In ha firmato il suo record stagionale nella puntata speciale andata in onda l’11 febbraio 2018. I dati di ascolto del Festival, ottimi per tutte le cinque serate, hanno travolto positivamente anche quelli della Domenica di Rai1, che ha toccato picchi come il 26,82% nella prima parte con 4,9 milioni di telespettatori, 23,16% ...

Inter - Moriero : 'Karamoh mi assomiglia - domenica meritava Una 'lustrata'' : Francesco Mor iero, ex esterno offensivo dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport di Yann Karamoh , l'esterno francese decisivo nella vittoria sul Bologna: 'Karamoh mi diverte, ha grandi qualità, rivedo in lui qualcosa di me. Mi assomiglia per la spregiudicatezza , per la ...