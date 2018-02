Un palestinese ucciso al largo di Gaza da soldati israeliani

M.O - assale guardia : ucciso palestinese : 7.05 Un palestinese ha accoltellato una guardia civile ferendola in modo non grave ede è stato ucciso. E' avvenuto all'ingresso dell'insediamento di karmei Zur, vicino Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha riferito un portavoce militare israeliano. Ieri un dimostrante palestinese era stato ucciso a Nablus,mentre l'esercito cercava di catturare Ahmed Nassr Jarrar, capo di una cellula legata a Hamas e ritenuto responsabile di un attentato avvenuto il ...

Israele : ucciso Ahmed Nassr Jarrar - il palestinese più ricercato in Cisgiordania : Israele: ucciso Ahmed Nassr Jarrar, il palestinese più ricercato in Cisgiordania Figlio di un comandante dell’ala militare di Hamas, un mese fa aveva partecipato all’uccisione di un rabbino e, secondo l’intelligence israeliana, progettava altri attacchi Continua a leggere L'articolo Israele: ucciso Ahmed Nassr Jarrar, il palestinese più ricercato in Cisgiordania sembra essere il primo su NewsGo.

Cisgiordania - ucciso il palestinese ricercato numero uno : Figlio di un comandante dell'ala militare di Hamas, un mese fa aveva partecipato all'uccisione di un rabbino in Cisgiordania e secondo Israele progettava altri attacchi

Blitz israeliano in Cisgiordania : ucciso killer di un rabbino - era palestinese più ricercato : Blitz israeliano in Cisgiordania: ucciso killer di un rabbino, era palestinese più ricercato Il giovane, individuato e raggiunto dalle forze speciali, è stato freddato in un villaggio del nord della Cisgiordania. Il Blitz a poche ore da un nuovo attentato palestinese ad un insediamento israeliano in Cisgiordania.Continua a leggere Il giovane, individuato e raggiunto dalle […] L'articolo Blitz israeliano in Cisgiordania: ucciso killer di un ...

Medioriente - fonti Anp : palestinese 19enne ucciso in Cisgiordania : Un ragazzo palestinese di 19 anni è stato ucciso in Cisgiordania, secondo quanto dichiarano fonti dell'Autorità nazionale palestinese, mentre scagliava pietre contro i militari israeliani nel corso di ...

MO - fonti : ucciso palestinese 19enne : 05.08 Un ragazzo palestinese di 19 è stato ucciso in Cisgiordania perché scagliava pietre contro i militari israeliani nel corso di scontri vicino a Jenin, secondo quanto dichiarano fonti dell'Autori tà nazionale palestinese. Secondo il ministero della Sanità palestinese, il giovane è stato colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco. Diversi altri manifestanti sono rimasti feriti da proiettili di gomma.

Gaza : palestinese ucciso a confine : (ANSAmed) - Gaza, 11 GEN - Un dimostrante palestinese e' stato colpito oggi a morte dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti ad est di El-Bureij (Gaza), a ridosso dei reticolati di confine con Israele. Lo riferiscono fonti mediche locali secondo cui nei disordini due altri palestinesi sono stati feriti. In Israele finora non c'e' conferma.

Scontri in Cisgiordania : ucciso palestinese di 17 anni : L'incidente è avvenuto a diversi chilometri dall'insediamento israeliano di Halamish, dove tre civili israeliani sono stati accoltellati a morte nel luglio 2017

M.O. - scontri in Cisgiordania : ucciso 17enne palestinese : Un 17enne palestinese è stato ucciso dal fuoco israeliano nel corso di gravi incidenti verificatisi nel villaggio cisgiordano di Deir Nizam (Ramallah). Lo riferise il ministero della Sanità ...

Confine Gaza-Israele : palestinese ucciso : 01.34 Un palestinese di 20 anni ha perso la vita nella Striscia di Gaza per le ferite riportate in scontri con le forze israeliane. Secondo fonti palestinesi gli israeliani avrebbero aperto il fuoco contro il giovane lungo la frontiera che divide Israele dai Territori Palestinesi.