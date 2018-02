Un nuovo contratto per i dipendenti della sanità pubblica

Pelonzi : Raggi nomina nuovo cda senza rinnovo contratto servizio : Roma – Pelonzi: ci sorge dubbio del solito gioco delle poltrone Roma – Di seguito la nota di Antonigiulio Pelonzi, consigliere del Pd capitolino. “Oggi... L'articolo Pelonzi: Raggi nomina nuovo cda senza rinnovo contratto servizio su Roma Daily News.

Pubblici esercizi - arriva il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro : ...nelle imprese e saranno la leva per favorire quel recupero di produttività necessario per sostenere gli investimenti migliorativi e rafforzare lo sviluppo di un settore chiave della nostra economia". ...

È stato trovato un accordo per il nuovo contratto dei dipendenti degli enti locali : Dopo quasi dieci anni è stato firmato un accordo preliminare, definito anche “ipotesi di contratto“, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale che riguarda 467mila lavoratori degli enti locali (che comprendono, tra gli altri, regioni, comuni, città metropolitane e camere di The post È stato trovato un accordo per il nuovo contratto dei dipendenti degli enti locali appeared first on Il Post.

Scuola e precari - con nuovo contratto nulla è cambiato a dispetto della Corte suprema : La pre-intesa sul nuovo contratto collettivo nazionale della Scuola, sottoscritta qualche giorno fa all'Aran , non contiene alcun miglioramento sulla condizione vessatoria cui sono sottoposti i ...

Scuola - con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni : Le sentenze dei tribunali servono anche a dare delle indicazioni al legislatore e all'amministrazione su come sviluppare le nuove regole. Non la pensano così, evidentemente, l'Aran e i sindacati ...

Scuola : il parere della Cisl sul nuovo contratto - un buon inizio? : Sul sito web Orizzonte Scuola è stato pubblicato un comunicato da parte della Cisl Scuola Catanzaro. Esso parte con uno dei più famosi articoli della nostra Costituzione: ‘L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro’. Il lavoro è fondamentale per la nostra società, in quanto valorizza l’individuo e promuove la partecipazione, accrescendo la consapevolezza nel cuore […] L'articolo Scuola: il parere della Cisl sul ...

SCUOLA/ nuovo contratto - i sindacati al potere (di nuovo e peggio di prima) : Nulla di inatteso nell'accordo sul nuovo contratto SCUOLA, sotto il profilo economico. Il vero nodo di questo contratto è la riscrittura delle relazioni sindacali. PAOLO FERRATINI(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ nuovo contratto, lo scambio governo-sindacati non è finito, di C. BillaSCUOLA/ Rinnovo del contratto, ecco cosa nasconde la melina dell'Aran, di P. Castagneto

Mondo TV sigla nuovo contratto di licenza con Voxell Baltic : Teleborsa, - Mondo TV ha sottoscritto con Voxell Baltic , società avente sede a Riga , in Lettonia , un contratto di licenza avente ad oggetto lo sfruttamento televisivo di otto serie della library ...

Elezioni 2018 - Berlusconi firma un nuovo 'contratto con gli italiani' - : Dopo 17 anni, un nuovo testo sottoscritto dal leader di Fi in vista del voto del 4 marzo , che questa volta si chiama "impegno con gli italiani". "Dopo la nostra vittoria avrò, al fianco del ...

Elezioni 2018. Il nuovo contratto di Berlusconi con gli italiani : A distanza di 17 anni dal primo contratto con gli italiani, Silvio Berlusconi torna a sedersi a una scrivania nel salotto di Porta a Porta di Bruno Vespa per siglare un nuovo “patto” con i cittadini: «Mi siedo con emozione. Questo documento preparato si chiama ‘Impegno con gli italiani’», esordisce l’ex presidente del Consiglio alla Rai sulla medesima scrivania di allora, recuperata nelle attrezzerie della tv. Centrale combattere il ...

