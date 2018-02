Ufficiale Samsung Galaxy S9 il 25 febbraio : scheda tecnica - foto - video e prezzo dell’ammiraglia 2018 : A caccia della scheda tecnica del Samsung Galaxy S9, di foto, delle caratteristiche ma pure del prezzo della nuova ammiraglia? La presentazione del nuovo device si è appena conclusa oggi 25 febbraio in quel di Barcellona e in questo articolo troverete tutte le informazioni relative alla variante "flat" delle ammiragli 2018. Cominciamo con la scheda tecnica del Samsung Galaxy S9 in ognuno dei suoi aspetti: Dimensioni e peso: 147,7mm x ...

Preziosissimi Samsung Galaxy S8 e S7 : per acquisto Galaxy S9 permuta Ufficiale fino a 350 euro? : Un consiglio per i nostri lettori: tenetevi stretti stretti i vostri Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ma pure i Galay S7 e S7 Edge perché i device potrebbero trasformarsi in credito utile da spendere per l'acquisto dei nuovissimi Galaxy S9. Direttamente su Reddit, alcuni utenti che affermano di aver testato un esemplare tra le nuove ammiraglie si dicono pure sicuri che il produttore abbia in serbo un programma di permuta ufficiale per spingere ...

Ufficiale dal 12 febbraio il Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo per tutti : Paesi coinvolti : La settimana comincia con novità estremamente importanti per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8 e che, al contempo, sono impazienti di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi giorni fa abbiamo infatti constatato che in alcuni Paesi europei il produttore coreano ha iniziato a distribuire il tanto invocato pacchetto software per coloro che fanno parte del programma beta, con relativi riscontri ...

Conferma Oreo su Samsung Galaxy S6 e Note 5 : supporto Ufficiale negli USA e in Italia? : Ora è più di una speranza l'aggiornamento Oreo sul Samsung Galaxy S6 (e certamente pure sui modelli S6 Edge e S6 Edge Plus) ma anche sul Note 5. Dopo alcune anticipazioni ufficiose che al loro rilascio pure erano sembrate abbastanza utopistiche, ecco che giungono notizie ben più certe e autorevoli direttamente dall'operatore mobile USA T-Mobile che sul suo sito ufficiale, a chiare lettere, parla dello sviluppo di Android 8.0 per i device qui ...

Ufficiale Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 8 febbraio : aggiornamento partito in Europa : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è finalmente realtà in questi minuti, in via Ufficiale, con la distribuzione dell'importante pacchetto relativo al major update appena partita in Europa. Il sistema operativo nella sua ultima versione Android 8.0, proprio in questi minuti, ha iniziato ad interessare gli utenti beta tester tedeschi e dunque la relativa diffusione del firmware per tutti può dirsi ufficialmente partita. Il ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : versione Dual SIM - feature fotografiche avanzate e download dello sfondo Ufficiale : In attesa della presentazione ufficiale, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus continuano ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni varie

Uscita Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dual SIM anche in Italia? L”indizio Ufficiale a favore : Possibile un Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dual SIM in Uscita in Europa e anche dunque per noi italiani per la prossima primavera? Sulla reale speranza di un lancio commerciale di un simile modello esiste un indizio concreto, tangibile e ufficiale, direttamente sul sito del produttore, in particolare per la sua versione della divisione tedesca e sono sicura che la notizia farebbe piacere a non pochi fan del brand. Come è noto, di solito le ...

Immagine quasi Ufficiale per il Samsung Galaxy S9 : è questa la foto definitiva? : Manca praticamente un mese all'evento con cui conosceremo una volta per tutte le caratteristiche e l'aspetto del Samsung Galaxy S9. Dopo alcune indiscrezioni che vi abbiamo riportato prontamente nella giornata di ieri, in questi minuti dobbiamo necessariamente concentrarci su un'Immagine che potrebbe portarci per mano alla presentazione del tanto atteso top di gamma Android, considerando che le fonti riportate oggi 26 gennaio sono decisamente ...

Regalo di oltre 200 euro per chi acquista un Samsung Galaxy S8 : arriva la promozione Ufficiale : Da alcune ore a questa parte risulta disponibile una promozione ufficiale lanciata dalla divisione per tutti coloro che tra gli altri sono interessati ad un Samsung Galaxy S8 o un S8 Plus. Dopo la buonissima offerta apparsa in settimana su Ebay, attraverso la quale il pubblico italiano ha potuto acquistare il modello base a poco più di 460 euro, oggi 26 gennaio tocca soffermarsi su un'altra opportunità che potrebbe fare la differenza. Sulla ...

È Ufficiale : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus debutteranno il 25 febbraio al MWC 2018 : Un invito alla stampa svela che la nuova generazione dei Galaxy sarà svelata il prossimo 25 febbraio al Mobile World Congress 2018. L'appuntamento è fissato per le ore 18:00 italiane; The Camera. Reimagined è lo slogan prescelto per i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Contemporaneamente all'invio dell'invitation trapelano alcuni schemi che mostrano somiglianze e differenze dei due nuovi flagship in arrivo. L'articolo È ufficiale: Samsung ...

Uscita Ufficiale Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 25 febbraio : perché la fotocamera reimmaginata : Non ci sono più dubbi sulla data di Uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: il 25 febbraio è il giorno della presentazione delle due ammiraglie in quel di Barcellona, giusto 24 ore prima del via del Mobile World Congress, come avevamo pure anticipato nei giorni scorsi. Il produttore ha cominciato ad inviare alla stampa gli inviti per l'evento speciale e ad oggi, dunque, manca giusto un mese al lancio dei successori dei Samsung Galaxy S8 La ...

Samsung rilascia l'app Ufficiale delle Olimpiadi Invernali - ma nasconde "qualcosa" tra i temi : Samsung ha rilasciato sul Google Play Store e sul Galaxy Apps l'applicazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, con tutte le indicazioni del caso, ma secondo alcune segnalazioni sembra nascondere della pubblicità all'interno dell'app Samsung temi: andiamo ad approfondire.

Samsung Exynos 7872 è Ufficiale : il SoC medio gamma che sogna da grande con scanner dell'iride : Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo SoC Exynos 7872, con CPU esa core, che abbiamo già visto a bordo di Meizu M6s.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - data Ufficiale di presentazione. Rumors caratteristiche - prezzo e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9+, ecco la data ufficiale di presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, data ufficiale di presentazione. Rumors caratteristiche, prezzo e uscita Il Mobile World Congress di ...