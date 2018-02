TV | Rai5 | a “Tre città | un secolo” Parigi negli anni Venti

TV - Rai5 : a “Tre città - un secolo” il ritratto di Vienna nel 1908 : Vienna, Parigi e New York nei tre anni eccezionali (1908, 1928, 1951) che hanno condizionato la cultura del Novecento, il secolo in cui tutto cambiò. città che hanno avuto un ruolo fondamentale al punto da riuscire a definire un’epoca intera. Le racconta lo storico dell’arte James Fox nella serie “Tre città, un secolo”, in onda da lunedì 19 febbraio alle 21.15 su Rai5. Protagonista del primo episodio è la Vienna del 1908. Qui il futuro prepara ...