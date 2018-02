TV | Rai Storia | a “Passato e Presente” lo stratagemma del cavallo di Troia

La Grande Storia fa luce sulla fine del nazismo e del Terzo Reich - 22 febbRaio Rai 3 : Trasmissione che può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3- Play mentre on demand tutte le puntate sono disponibili on line su Rai Repley . La Grande Storia, la ...

La Grande Storia/ Anticipazioni 22 febbRaio : dalle V2 alla Luna e La fine del Terzo Reich : La Grande Storia torna in onda oggi, giovedì 22 febbraio, alle 21.15 su Raitre: le V2, la Luna di Nicola Bertino e La fine del Terzo Reich sono gli argomenti della serata.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:32:00 GMT)

Rai Storia - 'Italia - viaggio nella bellezza' : La Farnesina : La Farnesina , un palazzo di circa 720.000 metri cubi e sede del Ministero degli Affari Esteri , è stata definita il più grande palazzo italiano dopo la Reggia di Caserta. La costruzione del Palazzo ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” la Farnesina tra arte e architettura : La Farnesina, un palazzo di circa 720.000 metri cubi sede del Ministero degli Affari Esteri, è stata definita il più grande palazzo italiano dopo la Reggia di Caserta. La costruzione del Palazzo della Farnesina ha una Storia più che ventennale di ripensamenti, aggiustamenti e compromessi. Progettato negli anni ’30 come imponente sede di rappresentanza del partito nazionale fascista, nel 1940 mentre il cantiere è in piena attività, il Direttorio ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” protagonista Lourdes - tra fede e scienza : Lourdes al centro della puntata de “La Grande Storia” in onda lunedì 19 febbraio alle 23.05 su Rai3. Sono più di 300 milioni i pellegrini che negli anni, da ogni parte della terra, si sono incamminati verso Lourdes. E oltre 20 milioni i malati arrivati davanti a quella grotta, nella speranza che accada qualcosa. Ma sono solo 69 le guarigioni riconosciute come miracolose dalla Chiesa. Il programma racconterà alcune di queste storie, ascoltando ...

Diretta/ Avellino Cremona streaming video e Rai.tv : storia del trionfo irpino (Coppa Italia) : Diretta Avellino Cremona, streaming video e Diretta tv: orario e risultato live della partita. A Firenze primo quarto di finale di Coppa Italia: la Scandone parte nettamente favorita(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:52:00 GMT)

“Il regalo di San Valentino più bello di sempre” : una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest’uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso tutti. Se siete a corto di idee per il 14 febbRaio - fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!) : Ah, San Valentino. Il giorno dell’anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere ...

Marco Pantani - il ricordo di Rai Storia nell'anniversario della morte del Pirata : ... stasera speciale "Il giorno e la Storia" Speciale Marco Pantani: diretta tv e streaming Esattamente 14 anni fa nella stanza di un albergo in circostanze ancora poco chiare, moriva Marco Pantani il ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Da giovedì 15 febbRaio al 22 marzo nella sede di via De Pisis 24. Incontri ad ingresso gratuito. : E ricordarsi anche che se il concetto di razza biologica è stato abbandonato dalla scienza, non per questo sono cessate le discriminazioni basate su sesso, razza, lingua, religione e opinioni ...

La vita di Adele - stasera in tv lunedì 12 febbRaio : una travolgente storia d'amore colta in ogni suo dettaglio : Va in onda questa sera, lunedì 12 febbraio , su TV8 alle ore 21:25 , il film vincitore della Palma d'oro La vita di Adele , diretto da Abdellatif Kechiche , tratto dal romanzo a fumetti ' Il blu è un ...

Amore Criminale / Anticipazioni : la storia di Hanina e Alessandra tra schiavitù e stalking (11 febbRaio) : Amore Criminale, Anticipazioni dell'11 febbraio: la dolorosa storia di Hanina sfuggita alla schiavitù e il dramma di Alessandra, uccisa dal fidanzato morboso.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:23:00 GMT)

10 11 febbRaio - LA SUPERCASALINGA Storia di una donna in guerra contro la Supermacchia - Teatro Kopó - Brindisi : Roberta Paolini lavora in ambito teatrale da più di dieci anni portando in scena spettacoli di Teatro fisico comico e di narrazione. Formatasi alla Scuola di Arti Teatrali e Circensi di Milano, ha ...

Sea of Thieves : nuovo tRailer dedicato alla storia : Microsoft e Rare sembrano pronte a fare grandi cose per il loro Sea of ​​Thieves. Il titolo, come ormai saprete, sarà un gioco action adventure con una forte componente multiplayer co-op e, come ci ha insegnato il successo di giochi come Destiny e Monster Hunter, produzioni di questo tipo, se fatte bene, possono essere veramente molto apprezzate dal pubblico.Tuttavia, Sea of Thieves non sarà solo multiplayer, Rare ha creato anche un ...

Da E poi a Scelgo ancora te la foto-storia di Giorgia - ospite a Sanremo 2018 l’8 febbRaio : Giorgia Todrani nasce nel 1971 a Roma: suo papà è il musicista e cantante Giulio Todrani. La prima esperienza lavorativa arriva nel 1990, quando a 19 anni partecipa come corista alla registrazione dell'album Miserere di Zucchero. Nel 1993, Giorgia presenta a Sanremo Giovani il brano Nasceremo: si classifica prima, e per questo può accedere al Festival di Sanremo 1994, dove partecipa con il brano E poi posizionandosi settima. Luciano Pavarotti ...