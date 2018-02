Tutte le differenze tra Samsung Galaxy S9 Plus e S8 Plus | chip | RAM | fotocamera e nuove

optimaitalia

(Di domenica 25 febbraio 2018) Quante e qualici sono traS9e S8? Il salto generazionale vale, tenendo pure conto della differenza di prezzo di lancio tra i due device (il modello 2017 costava 929 euro e quello 2018 ora 999 euro)? In questo articolo cercheremo di capire se può valere la pena il passaggio al nuovo device fresco di presentazione oggi 25 febbraio in quel di Barcellona.Dimensioni e displayTra ilS9e vecchio S8non ci sonosostanziali né per le dimensioni, nè per il display. Lo schermo in particolar modo resta fermo sulla diagonale da 6,2 pollici e dunque i due dispositivi, anche se appaiati su una superficie risulteranno praticamente identici. I pannelli tra vecchia e nuova guardia non differiscono neanche lato risoluzione e altri dettagli. La prima resta ferma sul valore 1440 x 2960 pixel, il rapporto dell'unità è pure ...