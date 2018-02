Tuffi | World Grand Prix Rostock 2018 | Mattia Placidi e Vladimir Barbu estromessi dalla

oasport

(Di domenica 25 febbraio 2018) Terza ed ultima giornata della tappa d’apertura delFinadi, in Germania.e Michelenon riescono a centrare l’obiettivo della finalepiattaforma vinta dal cinese Qiu Bo con 556.70 a precedere il connazionale Tai Xiaohu (498.50) ed il russo Nikita Shleikher (456.05). C’è del rammarico sopratutto per quanto fatto vedere danelle eliminatorie mattutine, concluse in quinta posizione assoluta con 392.20. Una prova non perfetta per il tuffatore nostrano sul triplo e mezzo avanti (49.50) e sul salto mortale e mezzo indietro con 3 avvitamenti e 1/2 (54.45). Molto bene eseguita invece la verticale con triplo indietro raggruppato sfiorando quota 80 punti (79.20). Niente da fare, invece, fin dalle qualificazioni perclassificatosi in 15esima piazza (328.60). Una prestazione negativa in cui l’errore ...