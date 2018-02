Trieste | muore dopo ritardi nei soccorsi | due infermieri per omicidio colposo

Rapina a Trieste : muore 70enne - si salva la madre che si è finta morta Video : La notizia riguardante una Rapina finita male è stata data alle 8.10 circa di questa mattina, orario in cui è stato ritrovato il corpo senza vita del proprietario della villa sita a Opicina, una frazione di # Trieste . Al momento, la causa del decesso del # 70enne è ancora da accertarsi, ma non è da escludere l'ipotesi secondo cui l'uomo possa essere stato colpito a morte dai malviventi prima che questi lasciassero la villa. Secondo il sito web ...

