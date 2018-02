repubblica

: Trieste, muore dopo ritardi nei soccorsi: due infermieri indagati per omicidio colposo - repubblica : Trieste, muore dopo ritardi nei soccorsi: due infermieri indagati per omicidio colposo - benalfry78 : RT @repubblica: Trieste, muore dopo ritardi nei soccorsi: due infermieri indagati per omicidio colposo - Antorosty : RT @repubblica: Trieste, muore dopo ritardi nei soccorsi: due infermieri indagati per omicidio colposo -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Due chiamate non sono bastate per avere un'ambulanza in tempo. Quattordici minuti di attesa che asarebbero costati la vita ad un uomo di 56 anni. Per questo la Procura ha deciso di indagare ...