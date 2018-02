Trani | nella discarica chiazze di percolato in superficie Il sindaco | “Nessun allarme

Niente cibo gratis agli sTranieri. E l'ente benefico finisce nella bufera : La scelta della Tafel e.V., associazione di beneficienza che distribuisce il cibo alle persone povere, è già diventato un caso nazionale. A dividere profondamente la Germania è stata la scelta di dare i pacchi alimentari solo ai cittadini tedeschi. Una vera e propria rottura con quanto fatto sinora maturata dopo che negli ultimi tre anni, come racconta il Corriere della Sera, il numero degli immigrati, che andavano a bussare alla loro porta per ...

Se nella politica italiana passa lo sTraniero - con i soldi - : ... tra Nord e Sud del mondo - da secoli oggetto degli appetiti contrapposti di Imperi e Superpotenze: l'Italia è stata a lungo conquistata e occupata, poi se ne foraggiarono i principali partiti a suon ...

"Né sTranieri né poveri" - licei nella bufera : Gravi, classiste, assolutamente non tollerabili. Così la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli bolla le frasi di alcune istituzioni scolastiche contenute nei ...

Trani News - Imprenditoria femminile - Confesercenti consegna premio "Imprese nella storia" a Boldrini : anche la Presidente della ... : Motivazione del premio : ' l'aver portato la voce delle donne nel mondo della politica e delle istituzioni'. 'Questo è un riconoscimento che apprezzo in modo particolare perché mi viene consegnato ...

Londra - insulti in metro a un italiano : “Torna nella giungla - sTraniero” : Londra, insulti in metro a un italiano: “Torna nella giungla, straniero” insulti e ingiurie sono stati pronunciati da un uomo inglese nei confronti di un altro, probabilmente italiano.Continua a leggere insulti e ingiurie sono stati pronunciati da un uomo inglese nei confronti di un altro, probabilmente italiano.Continua a leggere L'articolo Londra, insulti in metro a un italiano: “Torna nella giungla, straniero” sembra essere il primo su NewsGo.

“La sTraniera” di Younis Tawfik : una storia orientale nella Torino di oggi : “Io non lo sopporto questo freddo così umido. Mi penetra nelle ossa e mi congela la mente. Non riesco ad abituarmi, dopo tutti questi anni”. Sono le parole del protagonista maschile del romanzo “La straniera”, scritto dall’iracheno Younis Tawfik ed edito da Bompiani in prima edizione nel 1999. Per chi arriva dal Nord Africa, clima […]

La sTraniera di Younis Tawfik : una storia orientale nella Torino di oggi : “Io non lo sopporto questo freddo così umido. Mi penetra nelle ossa e mi congela la mente. Non riesco ad abituarmi, dopo tutti questi anni”. Sono le parole del protagonista maschile del romanzo “La straniera”, scritto dall’iracheno Younis Tawfik ed edito da Bompiani in prima edizione nel 1999. Per chi arriva dal Nord Africa, clima […]

Migranti : nella Diocesi di Milano 13 - 4% cittadini sTranieri : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Il 13,4% dei cittadini presenti sul territorio della Diocesi di Milano sono stranieri. E il 40% dei nuovi nati hanno almeno un genitore non italiano. Sono alcuni dei dati presentati dalla Diocesi di Milano, che ha annunciato l'apertura di un sinodo sulla vita in parrocc

Iran - 23 morti nella rivolta. Ma Khamenei accusa : colpa dei nemici sTranieri : Non accennano a placarsi i violenti moti di piazza incominciati sul finire della scorsa settimana in Iran. Ventitré i morti, tra cui un bambino di 11 anni, e quasi cinquecento gli arrestati, finora. ...