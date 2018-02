Touch me not di Adina Pintille Orso d' oro al Festival di Berlino 2018 | il trionfo del

Berlinale 2018 : tutti i premi - l'Orso d'Oro a Touch Me Not di Adina Pintilie : Si conclude la 68esima edizione del Festival di Berlino, che ha assegnato l'Orso d'Oro come miglior film del concorso a Touch Me Not di Adina Pintilie. Niente da fare per Figlia mia della nostra Laura Bispuri. Di seguito l’elenco di tutti i vincitori. Orso d’oro: Touch Me Not di Adina Pintilie Orso d’argento, Gran premio della giuria: Mug di Malgorzata Szumowska Orso d’argento per il miglior regista: Wes ...

Berlinale 2018 - Orso d’oro a Touch me not di Adina Pintilie. A Wes Anderson il premio per la miglior regia : Berlinale è femmina. E non c’è molto da stupirsi visto il dibattito corrente, anche se si spera non resti solo tale. A vincere l’Orso d’oro è la rumena Adina Pintilie con il suo Touch me not, un film sperimentale a metà fra il documentario creativo e la finzione. Il film, che in Italia uscirà distribuito da I Wonder Pictures, indaga le difficoltà di una donna a farsi “toccare” a causa di una remota molestia e tenta di superare i suoi gravi ...

