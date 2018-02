Roma - Totti : 'Schick fondamentale - puntiamo forte su di lui' : 'Contro lo Shakhtar ho visto una Roma in un certi momenti inaspettata: un primo tempo straordinario e un secondo tempo non da Roma . Purtroppo siamo usciti dal campo con una sconfitta, ma con un ...

Roma - l'ex Candela : 'Nainggolan ha sbagliato. Schick? Non è van Basten - servirebbe ancora la fantasia di Totti...' : Vincent Candela , ex laterale della Roma , parla ai microfoni di Centro Suono Sport : ' Nainggolan ? Ha sbagliato a fare quella diretta Instagram. Sappiamo tutti che Nainggolan ogni tanto va sopra le righe, il ragazzo va gestito meglio da parte della società. Non mi sorprende ...