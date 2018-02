Toro | Mazzarri | sbagliato approccio

Toro - Mazzarri : "Blackout dopo il gol" : "Abbiamo sentito un po' di pressione, c'è stato contraccolpo psicologico dopo la rete di Alex Sandro"

Allegri : "Con Mazzarri Toro più compatto" : Torino-Juventus e' una partita-snodo per il campionato dei bianconeri nella rincorsa al settimo scudetto consecutivo. Ne e' convinto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia del ...

Allegri "con Mazzarri Toro più compatto" : TORINO, 17 FEB - "Il Torino sta meglio mentalmente, ora è molto più compatto, ma per la Juve il derby è uno snodo importante del campionato: dobbiamo prendere i 3 punti per restare nella scia del ...

Mazzarri "Juve ha sempre fame - ma Toro.. : ANSA, - TORINO, 17 FEB - La Juventus "è abituata a non mollare mai, a prendere tutte le partite con fame, ma io sono l'allenatore del Torino e per me il Toro... è la squadra più forte del mondo". Walter Mazzarri 'lancia' il derby della Mole, che si gioca domani alle 12.30 allo stadio 'Grande Torino'. "La striscia di risultati utili, i pochi gol incassati e i pochi tiri in porta subiti, ...

Nkoulou : "Al Toro ho ritrovato il piacere di giocare. E Mazzarri ci ascolta" : Il difensore granata e il derby di domani: 'Juve attenta, siamo agguerriti. Il mio idolo? Mamma, le devo tutto' In Camerun, «Nkoulou» vuol dire tornado. Nicolas Nkoulou sprizza invece calma e serenità.

Juventus - De Sciglio 'Con Mazzarri un altro Toro - sarà una bolgia' : La prima parte arriverà sul catalogo della piattaforma streaming più famosa del mondo il prossimo 16 febbraio, mentre la seconda in estate. I tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al '...

Toro - Mazzarri sa come si fa : ai bianconeri nessuno prende più punti di lui : Domenica c'è il derby della Mole, i granata si affidano al tecnico imbattuto due volte su tre contro i campioni d'Italia Lui sa come si fa. Non per niente è l'anti-Juve per eccellenza di questo ...

Mazzarri elogia Cavani e il ‘Matador’ risponde : che messaggio per il tecnico e per il Toro! : Walter Mazzarri recentemente ha paragonato Andrea Belotti al ‘suo’ Edison Cavani, quello che il tecnico toscano ha plasmato e reso grande al Napoli. Il ‘Matador’ ha voluto ringraziare l’allenatore del Torino rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoSport’: “Caro mister, la ringrazio per le belle parole che ha detto anche su di me, oltreché sul suo centravanti. Anche io nel mio cuore ...

Solo il giudice ferma Mazzarri : il Toro lo rivuole per il derby : Due turni di stop per il tecnico con la miglior media da subentrato fermato sul più bello: non dagli avversari, visto che il suo Toro è ancora imbattuto e viaggia a medie da record, ma dal giudice ...

Infortunio De Silvestri - guai in vista per il Toro : chi gioca a destra? Se Mazzarri fosse stato ascoltato… : Infortunio DE Silvestri – “Lorenzo De Silvestri nei minuti finali di Sampdoria-Torino ha riportato una frattura scomposta delle ossa nasali, che ha richiesto la riduzione con intervento chirurgico. L’operazione, effettuata oggi pomeriggio dal prof. Libero Tubino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscita. Già nei prossimi giorni in terzino granata potrà riprendere la preparazione“, questo il comunicato ...

Serie A - Torino - Mazzarri : “Il miglior Toro della stagione” : Il Torino di Mazzarri strappa un ottimo punto al Marassi contro la lanciatissima Sampdoria di Giampaolo, reagendo con una rete di Acquah all’iniziale vantaggio di Torreira su calcio di punizione e uscendo indenne da Genova, nonostante la doppia espulsione dello stesso senegalese e dell’ex mister blucerchiato. L’allenatore del Toro è tornato a parlare dei 2 episodi nel post-match, con coda polemica, in particolar modo per ...

Nel Toro di Mazzarri spazio al trequartista C'è anche l'idea Baselli : La mano di Walter Mazzarri. Nella nuova ricetta per l'Europa c'è un Toro più coperto, ma anche meno prevedibile. A quasi un mese la cambio di allenatore, domani contro la Sampdoria il nuovo tecnico ...