Torino | Mazzarri | ' Senza grinta | buttato via un tempo'

Torino - Niang e Ljajic : Mazzarri dà importanti indicazioni : Il Torino si prepara per la gara di campionato contro il Verona, la squadra granata ha intenzione di riscattare il ko nel derby contro la Juventus. Ecco le indicazioni del tecnico Walter Mazzarri in conferenza stampa: “abbiamo fatto una buona partita nella prima mezzora. Lo dico, a noi brucia di aver perso, la differenza è stato il fatto che loro hanno segnato e noi no. Domani è la settima partita. Noi abbiamo una sola strada: pensare ...

Torino - i convocati di mister Mazzarri : tre assenze in rosa : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, sta preparando la squadra alla gara contro l’Hellas Verona di domani. Il tecnico avrà a disposizione quasi la totalità della rosa ad eccetto di tre assenze che potrebbero pesare sulle sue scelte di formazione. Mancheranno infatti Edera e Bonifazi, utilizzati non molto in questa stagione dal Torino, mentre più pesante l’assenza di Molinaro per quanto concerne la corsia di sinistra. Si candidano ...

Ciccio Graziani massacra Mazzarri ed il Torino dopo il derby perso : Francesco (Ciccio) Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare il derby della mole perso dalla sua ex squadra, il Torino, contro la Juventus. Graziani ha clamorosamente sbugiardato Mazzarri, il quale sostiene d’aver giocato meglio della Juventus: “Altro che ‘Toro’, è una mucca camuffata. E’ sbagliato dire che ha tenuto testa alla Juventus. Se sei sotto 1-0 contro una squadra incerottata non puoi fare due tiri in ...

Torino - Mazzarri fa discutere : “noi meglio della Juventus” : Si è disputato il derby valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, successo della Juventus contro il Torino grazie ad una rete di Alex Sandro. Nel frattempo fanno discutere alcune dichiarazioni davanti ai microfoni del tecnico Walter Mazzarri: “Contro i bianconeri si gioca sempre una partita speciale. Peccato per il risultato ma, analizzando il match con attenzione, posso affermare che continuiamo il nostro processo di crescita. ...

Torino - Mazzarri : 'Meglio se Higuain non si fosse fatto male' : Dopo la sconfitta del suo Torino nel derby contro la Juve, Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport : ' Per come l'avevamo preparata, forse era meglio che nessuno si facesse male. Ho visto una grande gara da parte nostra, dispiace per i tifosi, ma ho capito che possiamo fare un grande ...

Torino pessimo nel derby della Mole : Mazzarri se l’è fatta addosso! : Il Torino ha perso il derby della Mole per 1-0 contro la Juventus, ma al di là del risultato va analizzata la prestazione della squadra di Mazzarri, una prestazione insufficiente. A pesare sulla pessima prova granata anche le scelte del tecnico che ha in un certo senso sconfessato quanto visto nelle ultime giornate, Mazzarri ha avuto paura. Il Torino ci aveva abituati a proporre gioco, oggi la formazione iniziale parlava chiaro, Mazzarri ha ...

Torino - Cairo svela il futuro di Belotti : indicazioni anche su Mazzarri : Si gioca il lunch match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Juventus che si affrontano in un derby importantissimo. Prima del match ecco le indicazioni da parte del presidente Cairo ai microfoni di Premium Sport: “È una partita speciale, dobbiamo riuscire a contenere l’emotività legata al derby e giocare questa partita come se fosse una gara normale. Non è facile, chi ci riesce può fare buoni ...

Torino-Juve - Mazzarri può fermare Allegri : la ‘mossa’ che può essere vincente : Si sta giocando la 25^ giornata del campionato di Serie A ma il clou della giornata sarà nel lunch match della domenica, gara che promette grande spettacolo, in campo Torino e Juve, un derby che non ha bisogno di grandi presentazioni. L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha permesso ai granata di svoltare, l’ex Napoli è ancora imbattuto sta recuperando posizioni in classifica ed adesso ha intenzione di fermare i bianconeri. La ...

Torino-Juventus - Mazzarri : “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri : “Buffon riposa. Il Torino non ha…” : Torino-Juventus, Mazzarri: “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri: “Buffon riposa. Il Torino non ha…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Juventus- Vigilia da derby in città. Torino si prepara al derby della Mole. Mazzarri e Allegri hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match. Mazzarri: “NON ...