Tiziano Ferro | quest’anno sarà tutto dedicato alla scrittura del suo nuovo album

Video dello spot Vodafone con Tiziano Ferro per l'iPhone X e il testo del monologo sulle storie da raccontare : Quando imparerai a mettere a fuoco il mondo e aver visto tutto sarà ancora niente. Quel giorno che sarai tra la gente, catturerai tutto e rimarrà per sempre. Le storie sono ovunque, le storie sono ...

Tiziano Ferro : "Da quando vivo a Los Angeles - mi sveglio alle 6 e medito. Mi cambia la giornata" : "Non dirò mai "voi in Italia". Non vedo l'Italia da lontano solo perché vivo a Los Angeles, continuo a vedere il nostro Paese da vicino". Tiziano Ferro si racconta al Corriere della Sera, si è trasferito a Los Angeles: "A giugno saranno due anni", ed è uno dei protagonisti del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art festival dove riceverà, nella serata inaugurale, l'Excellence Award.Perché ha ...

Video dello spot Vodafone con Tiziano Ferro per l’iPhone X e il testo del monologo sulle storie da raccontare : Il Video dello spot Vodafone con Tiziano Ferro è disponibile in questo post. Vodafone ha scelto Tiziano Ferro come nuovo testimonial della campagna promozionale che parte oggi, domenica 25 febbraio. Il nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro è in rotazione televisiva da poche ore e il Video ha raggiunto i social network ufficiale di Vodafone Italia. Lo spot Vodafone con Tiziano Ferro è una campagna pubblicitaria legata al nuovo iPhone X che ...

Video dello spot Vodafone con Tiziano Ferro per l’iPhone X e il testo del monologo sulle storie : Il Video dello spot Vodafone con Tiziano Ferro è disponibile in questo post. Vodafone ha scelto Tiziano Ferro come nuovo testimonial della campagna promozionale che parte oggi, domenica 25 febbraio. Il nuovo spot Vodafone con Tiziano Ferro è in rotazione televisiva da poche ore e il Video ha raggiunto i social network ufficiale di Vodafone Italia. Lo spot Vodafone con Tiziano Ferro è una campagna pubblicitaria legata al nuovo iPhone X che ...

A Tiziano Ferro Italian Excellence Award : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Tiziano Ferro sarà premiato con L'Italian Excellence Award 2018. La premiazione avverrà il 25 febbraio ad Hollywood, durante la 13/a edizione del Los Angeles Italia Film Fashion ...

I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 - verso il nuovo album di inediti : Quali sono i progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019? Dopo il tour negli stadi e la versione urban/acoustic dell'album Il mestiere della vita, era già chiaro che l'artista di Latina si sarebbe dedicato alla sua nuova musica prendendosi un piccolo periodo di pausa dalle scene. I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 riguardano la fase creativa, il lavoro in studio di registrazione che porterà alla pubblicazione di un nuovo ...

Video compleanno di Tiziano Ferro - campione di spegnimento di candeline con Happy Birthday Max : Il compleanno di Tiziano Ferro si è tenuto in America. Nel giorno dei suoi 38 anni di età, l'artista di Latina non si trovava in territorio italiano: ha voluto festeggiare con i suoi amici in America e spegnere, come di consueto, le candeline sulla torta. Tiziano Ferro si definisce da qualche anno "campione mondiale di spegnimento di candeline", un record che sta ad indicare l'alto numero di candeline presenti sulla sua Birthday cake. Anche ...

Tiziano Ferro - i suoi grandi successi in musica : Il 21 febbraio compie gli anni uno dei cantautori italiani più amati in assoluto: Tiziano Ferro! via GIPHY Per fargli i nostri migliori auguri per i suoi 38 anni, noi di MTV abbiamo pensato di raccogliere nel video qui sotto i suoi più grandi successi ottenuti in più di 20 anni (!!!) di carriera. [arc id=”a9a9c694-e5f5-4b4b-8142-26899bcb301a”] I video più belli di Tiziano Ferro li trovi in rotazione su MTV Music, canale 704 di ...

È il compleanno di Tiziano Ferro : da “Solo” è Solo una Parola al nuovo album - i suoi progetti futuri : Oggi, mercoledì 21 febbraio, è il compleanno di Tiziano Ferro. L'artista di Latina compie oggi - 21 febbraio 2018 - 38 anni. Era infatti il 21 febbraio 1980 quando vedeva la luce nel Lazio destinato ad entrare nel panorama musicale internazionale poco più che maggiorenne a fare delle sue canzoni colonne sonore di vite intere. Dall'esordio con l'album Rosso Relativo al più recente Il Mestiere della Vita, ultimo disco di inediti rilasciato da ...

Auguri a Tiziano Ferro che compie oggi 38 anni : Tiziano Ferro è una popstar internazionale. Nato a Latina il 21 febbraio 1980, raggiunge il successo con 'Xdono' e da allora incanta i fan con le sue canzoni d'amore. Auguri!

Carmen Consoli Friends in concerto a Catania a giugno - ospiti Tiziano Ferro - Gazzè e Silvestri : biglietti in prevendita : Ti potrebbero interessare: Diretta e scaletta concerto di Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè in tv, radio e streaming il 28 dicembre Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Max Gazzè contro X ...

Carmen Consoli & Friends in concerto a Catania a giugno - ospiti Tiziano Ferro - Gazzè e Silvestri : biglietti in prevendita : Si terrà il primo giugno nella sua Catania il concerto evento Carmen Consoli & Friends: la cantantessa ha annunciato un grande evento dal vivo in cui si esibirà insieme ad un gran numero di artisti sul palco montato appositamente per l'occasione in villa Bellini, nella sua città, sul quale saliranno tanti amici e colleghi incrociati nel suo percorso artistico in oltre 20 anni di carriera. Per celebrare un ventennio e più di successi, la ...

Nina Zilli a Sanremo 2018 con Senza appartenere (video) - il brano per le donne apprezzato da Tiziano Ferro : L’ode alle donne di Nina Zilli a Sanremo 2018 non convince pienamente la giuria degli esperti della prestigiosa kermesse canora. Dopo la serata dei duetti - in cui la Zilli ha scelto come compagno il cantautore Sergio Cammariere -, l’artista piacentina è tornata sul palco per la serata finale del Festival con la sua Senza appartenere. Il brano, che porta la firma di Maria Chiara Fraschetta – vero nome della Zilli – e Giordana Angi, è un ...

Tiziano Ferro promuove Nina Zilli a Sanremo 2018 : “Era ora che le donne cantassero per le donne” : Tiziano Ferro promuove Nina Zilli a Sanremo 2018 e questo è già tutto dire. La cantante è stata ospite in diretta a Real Time con Enzo Miccio e Manola in "Enzo a Sanremo" dove il vero tema è il look e non si poteva non parlare proprio della meglio vestita e super promossa, ovvero Nina Zilli. Veejay, conduttrice e giudice di Italia's got Talent, la cantante adesso è pronta per conquistare la gloria salendo sul podio di questo Festival di ...