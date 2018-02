' Tifare Avellino è uno stile di vita' | appuntamento in diretta con i tifosi biancoverdi

'Tifare Avellino è uno stile di vita' : lunedì in diretta su Irpinianews : Appuntamento in diretta lunedì dalle ore 21.00 su tutte le piattaforme social e streaming di Irpinianews. In palio tante magliette dell'Avellino. Avellino Calcio Felice D'Aliasi tifare Avellino è uno ...