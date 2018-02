Terremoto | fortissima scossa in Papua Nuova Guinea MAPPE e DATI

Terremoto di 7.2 : edifici crollati e fiumi di persone nel panico in strada. “Una scossa fortissima avvertita anche a 500 km di distanza dall’epicentro” : A soli 5 mesi dalla scossa che ha provocato 450 morti, il sud del Paese è stato colpito alle 7.39 di ieri (ora locale, 00.39 in Italia) da un Terremoto di magnitudo 7.2 con epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico. A darne notizia è l’agenzia Dpa, che riporta i dati del Servicio Sismológico Nacional. Scene di panico per le strade delle città vicine all’epicentro e danni materiali ad alcuni edifici, ma finora le autorità non ...

Fortissima scossa di Terremoto nel Golfo dell'Alaska - lanciato allarme tsunami nel nord America : Fortissima scossa di terremoto nel Pacifico settentrionale. Epicentro nel Golfo d'Alaska. lanciato l'allarme tsunami nel nord America. Una Fortissima scossa di terremoto è stata registrata oggi 23...

Terremoto in Peru' : fortissima scossa scuote il sud America - si temono gravissimi danni - 14 gennaio 2018 : fortissima scossa di TERREMOTO in sud America. Epicentro in mare a largo de Perù. Si temono gravi danni all'epicentro. Una potente scossa di TERREMOTO è stata registrata oggi 14 gennaio 2018,...

Terremoto nei Caraibi : fortissima scossa a Porto Rico e Isole vergini - allerta tsunami : Una scossa di Terremoto decisamente potente registrata alle 20:51 di ieri ora locale (le 3:51 in Italia) nel mar dei Caraibi, tra Honduras e Isole Cayman, ha fatto tremare Porto Rico e le Isole...

Terremoto in Indonesia - fortissima scossa di magnitudo 6.5 : "Ci sono morti ed edifici crollati". Rientra l'allerta tsunami : Paura in Indonesia. Un sisma di magnitudo 6.5 è stato registrato sulla costa di Java. Lo riferisce l'Usgs americano. L'epicentro è stato localizzato a 92 chilometri di...

