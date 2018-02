Tennistavolo | Team World Cup 2018 | i risultati delle semifinali Sarà una doppia sfida

oasport

(Di domenica 25 febbraio 2018) Il mondo delse lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nellaCup, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro dellatra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all'inizio della manifestazione. Di seguito tutti iodierni. Torneo maschileCina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminileGiappone-Corea del Nord 3-0 Hong Kong-Cina 0-3