Tennis | WTA Budapest 2018 | Alison Van Uytvanck batte in tre set Dominika Cibulkova e si

Tennis - WTA Dubai 2018 : Sara Errani si arrende in due set ad Angelique Kerber : Si ferma al secondo turno il cammino di Sara Errani nel torneo WTA Premier di Dubai. La 30enne bolognese è stata sconfitta in due set dalla tedesca Angelique Kerber, numero nove del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco. Nel primo set Kerber riesce a strappare il servizio a Sarita nel quinto game. L’azzurra riesce a reagire e nel sesto gioco si porta sullo 0-40 e la seconda palla break è quella decisiva ...

Tennis - WTA Dubai 2018 : Sara Errani supera il primo turno. Tsurenko ko in due set : Continua l’ottimo momento di forma per Sara Errani. Dopo la splendida apparizione in Fed Cup contro la Spagna, la 30enne romagnola, numero 143 del mondo, ha superato il primo turno del torneo WTA Premier di Dubai, sconfiggendo in due set l’ucraina Lesia Tsurenko con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Sara, reduce dalle qualificazioni, è partita subito forte, portandosi sul 3-0 con un doppio break di ...

Tennis - WTA Budapest 2018 : Roberta Vinci cede alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich e saluta il torneo magiaro : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale di Roberta Vinci al torneo WTA di Budapest: la tarantina, dopo aver passato le qualificazioni, si ferma al primo turno al cospetto della bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 6 del seeding, che si impone in 67′ con un doppio 6-3. Nella prima partita la tarantina tiene in apertura un primo turno al servizio nel quale annulla anche tre palle break, mentre la ...

Tennis : Wta - Wozniacki al comando : ROMA, 19 FEB - Grazie alla finale riconfermata a Doha , ed al forfait della sua diretta inseguitrice in semifinale, , per la quarta settimana la numero uno del ranking è Caroline Wozniacki, tornata in ...

Tennis - Ranking WTA (19 febbraio) : la danese Caroline Wozniacki resta regina per 45 punti! Scende Camila Giorgi : Il torneo Premier 5 di Doha per poco non ha sparigliato le carte in vetta al Ranking WTA di Tennis: la danese Caroline Wozniacki resta la regina della classifica mondiale per 45 punti. Sale al numero tre l’iberica Garbine Muguruza, che scavalca l’ucraina Elina Svitolina. Rientra prepotentemente in top ten la ceca Petra Kvitova, che guadagna ben undici posizioni e si piazza proprio in decima posizione. Ranking WTA al 19.02.2018 (Top ...

Tennis - WTA Doha 2018 : Petra Kvitova batte in finale Garbine Muguruza e torna tra le top10 : A Doha c’è il grande ritorno di Petra Kvitova. La giocatrice ceca, dopo un periodo molto complicato, rivede la luce tornando a vincere un WTA Premier dopo quasi due anni, rientrando nel gruppo delle migliori 10 giocatrici del mondo. La Kvitova ha piegato, infatti, in finale la n.4 WTA, la spagnola Garbine Muguruza, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in 2 ore e 18 minuti di partita. Nel primo set l’avvio dell’iberica è devastante: ...

Tennis - classifiche Atp e Wta : Federer a Rotterdam per riprendersi il trono del Tennis : Insomma, la strada per diventare il più vecchio numero uno al mondo di sempre non è facile, ma a 36 anni e 6 mesi il fuoriclasse di Basilea sembra più in forma che mai. LE classifiche, FOGNINI NUMERO ...

Tennis - ranking WTA (12 febbraio) : la Fed Cup rende immobile la classifica : Il weekend di Fed Cup rende immobile la classifica WTA: al comando resta la danese Croline Wozniacki, davanti alla romena Simona Halep. Numero uno in palio nel torneo Premier 5 di Doha, ma molto probabilmente il regno della danese continuerà ancora. ranking WTA al 12.02.2018 (Top 10) 1 DEN Caroline Wozniacki 7965 2 ROU Simona Halep 7616 3 UKR Elina Svitolina 5835 4 ESP Garbiñe Muguruza 5690 5 CZE Karolina Pliskova 5445 6 LAT Jelena Ostapenko ...

Tennis - Ranking WTA (5 febbraio) : Caroline Wozniacki sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Per la seconda settimana consecutiva la danese Caroline Wozniacki si conferma la n.1 del mondo. La trionfatrice degli Australian Open 2018 è sempre al comando davanti alla rumena Simona Halep, finalista dello Slam di Melbourne, ed all’ucraina Elina Svitolina. Top10 immutata mentre da segnalare, dopo il successo di San Pietroburgo, la risalita della ceca Petra Kvitova (ex n.2 del mondo e vincitrice di due Wimbledon), ora n.21 del mondo. ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci esce di scena negli ottavi di finale. Troppo forte la tedesca Goerges : Niente da fare per Roberta Vinci: l’azzurra è stata eliminata dalla tedesca Julia Goerges (n.12 WTA) con il punteggio di 7-5 6-0 in 1 ora e 17 minuti di partita. La pugliese è costretta a salutare il torneo russo avendo lottato strenuamente per un set contro la quotata avversaria per poi alzare bandiera bianca nel secondo parziale, durato meno di 30′. Nel primo set Roberta è subito messa sotto pressione dalla rivale: due palle break ...

Tennis - WTA San Pietroburgo : Roberta Vinci supera il primo turno. Sconfitta in due set la ceca Martincova : Continua la striscia positiva di Roberta Vinci nel torneo WTA di San Pietroburgo. Dopo aver superato le qualificazioni, la pugliese si è qualificata per il secondo turno dopo aver sconfitto la ceca Tereza Martincova, numero 146 del mondo, in due set con un doppio 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Match dominato dall’azzurra che si è portata subito avanti nel primo set per 4-1 con doppio break di vantaggio. Vinci ha messo in ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci accede al tabellone principale del torneo in Russia. Sconfitta la tedesca Petkovic in 3 set : Missione compiuta per Roberta Vinci nel WTA di San Pietroburgo (Russia). L’azzurra accede al tabellone principale piegando in due set, nella finale delle qualificazioni, la tedesca Andrea Petkovic (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore ed 1 minuto di partita. Nel primo set l’avvio è confortante per la pugliese che conquista il break nei primi due turni al servizio della rivale, dimostrando grande padronanza nello ...

Tennis - Ranking WTA (29 gennaio) : la danese Caroline Wozniacki torna ed essere la numero uno al mondo! Sale Camila Giorgi : Gli Australian Open danno uno scossone alla classifica mondiale del Tennis femminile: in testa al Ranking WTA troviamo, come già detto nei giorni scorsi, la danese Caroline Wozniacki, che torna al vertice esattamente dopo 6 anni: il 29 gennaio 2012 fu il suo ultimo giorno da regina dopo 67 settimane non consecutive di regno, iniziato nell’ottobre 2010. Oggi la danese si riprende la corona, scippandola alla rumena Simona Halep, rimasta al ...