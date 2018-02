Tennis A Rio de Janeiro niente finale per Fognini superato dallo spagnolo Verdasco

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : si ferma in semifinale Fabio Fognini - ma sarà numero 20 al mondo : Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel torneo ATP di Rio de Janeiro: sulla terra rossa brasiliana il ligure si arrende allo spagnolo Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. L’azzurro si può consolare sapendo che da lunedì tornerà tra i primi 20 al mondo. Nel primo set l’azzurro parte malissimo, andando sotto per 0-3, perdendo per due volte il servizio. Reazione ...

Tennis ATP - FABIO FOGNINI CONTRO VERDASCO/ Rio Open 2018 - il Tennista conquista la semifinale : FABIO FOGNINI, Rio Open 2018: il TENNISta italiano conquista l'accesso alle semifinali dell'ATP di Rio de Janeiro, dove troverà il TENNISta spagnolo Fernando VERDASCO.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 10:33:00 GMT)

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini rimonta lo sloveno Aljaz Bedene e va in semifinale : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro: il ligure, numero 5 del tabellone, rimonta e supera sulla terra battuta outdoor brasiliana lo sloveno Aljaz Bedene (che da inizio anno è ritornato a difendere i colori del proprio Paese natio) con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-1 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e 34 minuti. Nel penultimo atto del torneo l’azzurro sfiderà l’iberico Fernando ...

Tennis - Fognini annulla un match-point e vola ai quarti a Rio : 91 del mondo. Tags Argomenti: Tennis Protagonisti: fabio Fognini © Riproduzione riservata 23 febbraio 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Tennis - Rio Open : Fognini ai quarti : TORINO - Fabio Fognini soffre ma centra l'ingresso ai quarti di finale del ' Rio Open ', torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio ...

Addio a Mario Berni - prof e maestro di Tennis : Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di Mario Berni . Aveva 69 anni, si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari e dei molti amici che Mario aveva nella comunità castiglionese. ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Fabio Fognini ai quarti! Vinta la battaglia contro Sandgren : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il ligure ha superato l’americano Tennys Sandgren, numero 60 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di quasi due ore mezza di gioco. Secondo successo consecutivo al terzo set per il numero 21 della classifica ATP, che già all’esordio aveva superato in rimonta il padrone di casa Thomaz Bellucci. Quello di oggi era il ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : Marco Cecchinato ko al primo turno. Sconfitto in due set da Pablo Carreno Busta : Termina subito l’avventura di Marco Cecchinato nel tabellone principale di Rio de Janeiro, fuori al primo turno del torneo Sconfitto per 6-4 6-1 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’azzurro ha provato a giocarsela ma non ha potuto nulla contro la testa di serie numero 3 del seeding, in un match durato poco più di un’ora di gioco. L’unica presenza italiana a Rio rimane a questo punto quella di Fabio Fognini. Eppure la ...

Tennis - Fognini avanti a Rio con un gioco di prestigio : Fognini perde la racchetta, poi vince il set Fabio Fognini ha superato il primo turno al torneo di Rio , Bra, montepremi di 1.461.560 dollari in corso, terra rossa, . Nella notte, il 30enne di Arma di ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2018 : vittoria in rimonta per Fabio Fognini contro Thomaz Bellucci. L’azzurro conquista gli ottavi di finale : vittoria sofferta per Fabio Fognini nel match del primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro ha vinto in rimonta contro il padrone di casa, wild card, Thomaz Bellucci (n.123 del mondo) con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 in 2 ore e 52 minuti al termine di un confronto estremamente lottato che, alla fine, ha sorriso al giocatore italiano. Con questo risultato, il ligure accede agli ottavi di finale dove se la vedrà contro ...

Tennistavolo - World Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Le gare saranno visibili in streaming su itTV , che trasmetterà una sfida per ciascuna sessione delle a fase a gironi e dei quarti di finale , le gare che si giocheranno al tavolo televisivo, , ...

Tennistavolo - World Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 22 a domenica 25 febbraio si terrà a Londra la Team World Cup di Tennistavolo: le 12 nazioni più forti al mondo si daranno battaglia nei tornei maschili e femminili. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong Kong, Corea del Sud, Svezia, Francia, Brasile, ...

Tennis - ATP Rotterdam : trionfa Federer - Dimitrov ko in finale 6-2 - 6-2 : Lo svizzero ha superato in finale Grigor Dimitrov , numero 5 del mondo, che si è arreso nettamente 6-2, 6-2 in nemmeno un'ora di gioco, condizionato anche da un problema fisico che lo ha limitato nel ...

Calendario Bouchard - scatti hot per la sexy Tennista : le FOTO ‘vietate ai minori’ [GALLERY] : 1/12 FOTO Instagram ...