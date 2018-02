Superbike | Melandri trionfa anche in Gara 2

Superbike - Melandri vince in Australia anche gara 2 : Dopo essersi aggiudicato ieri la gara di apertura del campionato mondiale Superbike, Marco Melandri ha concesso il bis sul circuito di Phillip Island, sede del Gp d'Australia. Una vittoria ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Marco Melandri in vetta dopo il round di Phillip Island : Marco Melandri inizia nel migliore dei modi la propria stagione nel Mondiale 2018 di Superbike. Il centauro italiano, con due successi in Australia, vola in vetta alla graduatoria iridata a punteggio pieno a precedere il duo della Kawasaki Tom Sykes e Jonathan Rea, tre volte campione del mondo. Classifica Mondiale 2018 Superbike 1. Marco Melandri 50 DUCATI 2. TOM SYKES 33 KAWASAKI 3. JONATHAN REA 31 KAWASAKI 4. XAVI FORES 29 DUCATI 5. ALEX LOWES ...

Superbike - Round Australia 2018 – Marco Melandri indemoniato! Vinta gara1 - battuto Tom Sykes : Ducati dominante : Marco Melandri ha vinto la gara1 del Round d’Australia che ha aperto il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Phillip Island, il pilota italiano è scattato dalla terza posizione in griglia e ha guidato la sua Ducati verso il trionfo con grande autorevolezza, tornando al successo dopo quasi un anno dal sigillo di Misano. Il 35enne ha vinto la sua ventunesima gara in SBK e se il buongiorno si vede dal mattino allora si può davvero ...