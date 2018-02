Subito confronto tra Samsung Galaxy S9 Plus e iPhone X | tutti gli elementi a paragone

optimaitalia

: Subito confronto tra #SamsungGalaxyS9Plus e #iPhoneX: tutti gli elementi a paragone - OptiMagazine : Subito confronto tra #SamsungGalaxyS9Plus e #iPhoneX: tutti gli elementi a paragone - Paolo27634846 : @cherrycurlss Parlo unicamente in amicizia. Come persone. Se riesci ad essere adulta. Dobbiamo avere un confronto.… - SYSTEMGASSRL : Da Snam e Consorzio Italiano Biogas progetto ambizioso. Governo apra subito confronto su gas da fonti rinnovabili -

(Di domenica 25 febbraio 2018) Non ci sono dubbi che ilS9, fin da oggi 25 febbraio, giorni della sua presentazione (che si è conclusa da poco) debba vedersela direttamente conX: si tratta di un testa a testa senz'altro affascinante, tra due top di gamma di spessore mondiale.DESIGN – Il colpo d'occhio è di quelli che riempiono lo sguardo: due bellezze vere in questo scontro tra titani. IlS9ha seguito le orme del suo predecessore, quanto a forma e materiali: confermato sia l'alluminio che il vetro, il top che la tecnologia può offrire al giorno d'oggi.X è costruito anch'esso in vetro (parte frontale e dorsale), con inserti in metallo lungo le fasce laterali. Se le dimensioni contano, è anche giusto riportarvele: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm per 189 gr. nel caso del sudcoreano, contro i 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (174 gr.) del melafonino. Non ci sembra il caso di ...