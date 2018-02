Su LG V30 debutta la funzione ThinQ intelligenza artificiale

laragnatelanews

(Di domenica 25 febbraio 2018) LG Electronics presenta al Mobile World Congress 2018 l’aggiornamento di V30, che vedrà l’integrazione dell’di LG – denominata– nelle funzioni più utilizzate dagli utenti, per migliorarne ulteriormente l’esperienza d’uso, rendendola unica e ancora più intuitiva. Tutti i clienti italiani che sono già in possesso di un dispositivo V30 o V30+ e tutti i futuri acquirenti potranno infatti usufruire delle nuove funzionalitàattraverso l’aggiornamento software ad Android 8, in arrivo nel mese di aprile. Alla manifestazione di Barcellona è possibile provare tutte le novità introdotte con questo aggiornamento, che riguarderanno soluzioni di IA per la fotocamera e il riconoscimento vocale: Vision AI: per una fotocamera intuitiva Vision AI include tre nuove funzioni per la fotocamera: AI CAM, Bright Mode e QLens, che automatizzano e migliorano ...