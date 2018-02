Striscia | spari contro Brumotti e troupe allo Zen di Palermo

Troupe di "Striscia la notizia" aggredita a Palermo : spari sull'auto : Una Troupe della trasmissione televisiva Striscia la Notizia è stata aggredita questo pomeriggio nel quartiere Zen 2 di Palermo. L'inviato Vittorio Brumotti stava conducendo un'inchiesta sullo spaccio della droga.L'aggressione è avvenuta in via Costante Girardengo. Nei giorni scorsi il giornalista e gli operatori avrebbero ripreso diversi spacciatori tra le strade del quartiere popolare alla periferia del capoluogo siciliano. Oggi ...

Spari contro troupe Striscia la notizia : Violenta aggressione contro Vittorio Brumotti e la sua troupe nel pomeriggio a Palermo, durante un'inchiesta sulla droga. L'inviato di Striscia la notizia si trovava nel quartiere Zen per documentare ...

Palermo - troupe di Striscia la Notizia aggredita allo Zen : spari sull’auto : Li hanno aggrediti con sassi e persino con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell’auto. Paura a Palermo per Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia. L’inviato della trasmissione Mediaset si trovava nel quartiere popolare dello Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti. A un certo punto, usciti dall’auto, lui e i suoi collaboratori sono stati aggrediti da un gruppo di abitanti del ...

Vittorio Brumotti ancora in mezzo ai guai - spari contro la troupe di Striscia Video : Sembra un telefilm, eppure Vittorio #Brumotti per la terza volta in pochissimo tempo si ritrova a rischiare la vita per girare un servizio sullo spaccio di droga. Nelle ultime 3 settimane è stato gia' aggredito ben due volte a Bologna, nel parco della Montagnola, ora è successo a Roma. Questa volta però ha rischiato molto di più, qualcuno ha sparato anche due colpi di pistola. Aggrediti da un uomo con il passamontagna I servizi contro il degrado ...

Brumotti : aggressione - spari e minacce di morte per l'inviato di 'Striscia' Video : Momenti di terrore, per l'ennesima volta, quelli vissuti dalla troupe di Striscia la Notizia che stava accompagnando #Vittorio Brumotti in un nuovo servizio contro lo spaccio nelle citta', questa volta Roma. Dopo quella del 15 novembre, e del 29 novembre, ampiamente commentata dalla stampa italiana, il campione di bike-trial ha ricevuto una nuova aggressione [Video]. Questa volta gli sviluppi sono stati più gravi. aggressione, nuovo caso a ...