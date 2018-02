Spari contro l' inviato di Striscia | Brumotti aggredito durante l' inchiesta sulla droga

Striscia - Spari contro Brumotti e troupe allo Zen di Palermo : L'inviato del tg satirico di Canale 5 bersaglio dei residenti mentre documentava lo spaccio di droga

Striscia la Notizia - Vittorio Brumotti e la sua troupe aggrediti allo Zen di Palermo : Spari contro la loro auto : Paura a Palermo oggi pomeriggio dove Vittorio Brumotti e la sua troupe di Striscia la Notizia sono stati aggrediti con sassi e anche con un colpo di pistola che ha perforato la portiera dell'auto...

Spari contro centro che ospita migranti nell'Ennese | : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro i locali di una casa canonica a Pietraperzia , Enna, in cui da alcuni giorni sono state accolte circa venti persone provenienti dal Bangladesh. ...

Migranti : LeU Palermo - Spari contro centro accoglienza colpa propaganda destra : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "I colpi di arma da fuoco sparati contro il centro di accoglienza per Migranti a Pietraperzia sono solo l’ultimo episodio terroristico di stampo fascista e razzista che sta avvelenando questa campagna elettorale. Berlusconi, Salvini e Meloni non possono continuare a so

Enna - Spari nella notte contro il nuovo centro migranti : nessun ferito : Non sono trascorsi dieci giorni dall'apertura del centro migranti di Pietraperzia, in provincia di Enna, che questa notte qualcuno ha sparato contro le finestre della struttura di accoglienza, perforando i serramenti e una porta interna.L'inaugurazione del centro Don Bosco 2000, aperto appena una settimana fa ma già abitato da una ventina di stranieri, secondo l'edizione siciliana di Repubblica aveva suscitato diverse polemiche e ...

Spari contro centro che ospita migranti : ANSA, - ENNA, 15 FEB - Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro i locali della casa canonica di via San Giuseppe a Pietraperzia , Enna, che ospitano da 4 giorni una ventina di migranti. ...

