De Castro - Pd - : 'Una nuova politica agricola in Europa Solo se l'Italia ha un governo credibile' : Nell'introduzione il sindaco di Podenzano Alessandro Piva ha evidenziato il passaggio cruciale che sta vivendo in queste settimane la politica agricola nel nuovo scenario dell'Europa post Brexit: 'La ...

"Solo in Italia connubio negativo fra moderati ed estremisti" : "Fino a domenica sono essenziale, poi decidono gli elettori. Spero che diano alla coalizione che è al governo ora la possibilità di continuare". Lo afferma Paolo Gentiloni nel corso di Domenica Live, intervistato da Barbara D'Urso, tornando sulla sua convinzione che al voto del 4 marzo non vinceranno gli estremismi e i populismi. "Noi larghe intese con le posizione estremiste, populiste, non le possiamo fare. Non farebbe bene a noi ...

In Europa sta tornando il nazifascismo? Italia Solo ultimo dei tasselli : In Europa sta tornando il nazifascismo? La domanda, da argomento per storici, si è fatta cronaca. A volte parlamentare. Un'inchiesta del Guardian ha scovato quella brace che cova ancora sotto la cenere nel nostro paese, scosso da cortei e manifestazioni che non si vedevano da tempo e che ...

Previsioni Meteo - tutta la verità sul Burian in arrivo : evento storico sì - ma Solo per l’Europa. L’Italia è ai margini - gelo Solo al Nord : Fate attenzione alle Previsioni Meteo sul Burian che Domenica arriverà sull’Italia: ne stiamo parlando da settimane su MeteoWeb evidenziando negli ultimi aggiornamenti anche i dettagli, e sempre confermando la stessa tendenza. Quest’ondata di gelo Siberiano colpirà l’Italia solo marginalmente. Non arriverà al Sud, e non sarà particolarmente eccessiva al Centro. Il Burian si limiterà al Nord, dove durerà 3-4 giorni. Il grosso ...

Buran : gelo e neve al Nord Italia : imbiancata la spiaggia di JeSolo : Il gelo e il freddo di Buran è arrivato al Nord Italia. imbiancata la spiaggia di Jesolo. Le temperature scenderanno ancora da domenica.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2018 : gli italiani al via e le loro ambizioni. Attesa per Matteo Trentin e Sonny Colbrelli - ma non Solo : Nel fine settimana si svolgeranno le prime Classiche delle pietre della stagione ciclistica. Sabato l’Omloop Het Nieuwsblad, mentre domenica sarà il turno della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2018: soffermandoci su questa seconda competizione, vediamo quali saranno gli italiani al via e con quali ambizioni. La startlist della corsa non è ancora ufficiale, ma dovrebbero essere 16 gli azzurri presenti. Tra gli uomini da pietre, grande curiosità per ...

L’Italia chiude senza medaglie nello sci maschile Fuori Hirscher nello slalom - Moelgg Solo dodicesimo : Bilancio negativo per l’Italia al maschile nello sci alpino. L’esperienza olimpica si chiude senza medaglie (manca ancora il Team Event). Le ultima chance sono sfumate nello slalom di oggi. Uno slalom contro ogni pronostico già dalle prima manche, quando a sorpresa è uscito di scena l’austriaco Marcel Hirscher, il leader assoluto della specialità, sulla tracciatura del suo allenatore, la prima volta questa stagione. ...

Sono le Olimpiadi delle donne! Goggia - Fontana e Moioli - gli ori arrivano Solo dalle guerriere d’Italia! : Sono le Olimpiadi delle donne, Sono le guerriere dell’Italia, Sono le Leonesse azzurre, Sono le nostre eroine, indomite Campionesse che stanno incantando alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il nostro medagliere luccica proprio grazie a loro, il gentil sesso ci sta trascinando sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, conquista medaglie a raffica, esalta lo sport italiano e ci fa sognare catapultandoci nella top ten del ...

Condé Nast Italia ha presentato una nuova rivista che esiste Solo su Instagram e Facebook - Lisa : Per ora Lisa è presente su Instagram e Facebook e ha un account sul servizio di streaming musicale Spotify; in futuro sarà anche su Snapchat e Musical.ly . I contenuti di Lisa sono curati da sette ...

Milan - Napoli e le Final Eight di Coppa Italia : non Solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

Diritti dei cittadini - l’Italia è 20esima tra i Paesi occidentali : ha lo stesso punteggio della Romania. Solo in 4 fanno peggio : L’Italia è ventesima su 24 Paesi dell’Occidente per il rispetto dello stato di diritto. Solo Bulgaria, Ungheria, Grecia e Croazia sono meno in grado dell’Italia di rispettare le proprie leggi. È il risultato del Rule of Law Index 2017-2018, indice elaborato dalla fondazione non profit americana World Justice Project, elaborato per la prima volta nel 2008. Per la fondazione, lo stato di diritto è definito dalla responsabilità di ...

L?Italia che arranca : certificati digitali Solo in 62 comuni : La riforma digitale va a passo di lumaca. Così L?Italia resta il fanalino di coda nella Ue (siamo al 25° posto su 28 nella classifica sull?innovazione). I motivi sono sotto gli...