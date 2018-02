Sollevamento pesi | assegnati i titoli italiani al femminile Entusiasmante il duello tra

Sollevamento pesi : assegnati i titoli italiani al maschile. Le stelle sono Scarantino e Zanni : Giornata al maschile per i campionati italiani di Sollevamento pesi: presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma si sono infatti assegnati i tricolori seniores. Le stelle, in chiave internazionale, per il Bel Paese, sono sempre Mirco Scarantino e Mirko Zanni. Il siciliano trionfa nella sua 62 kg con 115 di strappo, 140 di slancio, per un totale di 255 kg. “Un campionato italiano è sempre un palcoscenico importante, ...

Sollevamento pesi - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma tra Europei e Mondiali : La stagione del Sollevamento pesi, di fatto, si è conclusa con i Mondiali di Anaheim, in cui Nino Pizzolato ha conquistato uno splendido bronzo per l’Italia nella categoria fino a 85 chili. Ormai si attende solo il nuovo anno agonistico, che in questo caso corrisponde anche con l’anno solare. Cosa ci attende nel 2018? Come di consueto, il Calendario non è ricchissimo ma si appoggia a dei punti fermi che scandiscono il ritmo della ...

Sollevamento pesi - il bronzo mondiale di Nino Pizzolato un punto di partenza. Gli obiettivi dell'Italia per il 2018 : Pur avendo diverse atlete che gareggiano a livello internazionale, al momento nessuna è al livello delle migliori al mondo, in attesa che Giorgia Bordignon torni quella che ci ha fatto sognare alle ...