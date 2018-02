Siviglia-Atletico Madrid 0-0 in diretta | risultato LIVE

Probabili Formazioni Siviglia-Atletico Madrid - Liga 25-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Siviglia-Atletico Madrid, 25^ Giornata Liga Spagnola 2017/2018, ore 20:45: Montella conferma l’11 di Coppa, mentre Simeone rilancia Vrsaljko e mette in ballottaggio Griezmann con Gameiro. Allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán il Siviglia di Vincenzo Montella, dopo il pareggio a reti inviolate in Champions League, ospita un Atletico Madrid rinvigorito da ben 4 successi consecutivi in campionato, ma che ha ...

Video/ Siviglia Atletico Madrid (3-1) : highlights e gol della partita (Quarti Copa del Rey) : Video Siviglia Atletico Madrid (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita. Montella trova la qualificazione alle semifinali di Copa del Rey 2018.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 10:10:00 GMT)

Coppa del Re - Siviglia-Atletico Madrid 3-1 : Montella conquista la semifinale : SIVIGLIA (Spagna) - Vincenzo Montella batte ancora una volta Diego Simeone e approda in semifinale di Coppa del Re con il suo Siviglia . Gli andalusi, dopo il 2-1 dell'andata al Wanda Metropolitano, ...

DIRETTA / Siviglia Atletico Madrid (risultato live 2-1) streaming video e tv : Sarabia firma il tris : DIRETTA Siviglia Atletico Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del ritorno dei quarti di finale della Coppa del Re(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:37:00 GMT)

Coppa del Re : Siviglia-Atletico - quote in equilibrio : TORINO - Il Siviglia, forte della prima vittoria in campionato, adesso guarda alla semifinale di Coppa del Re, come a un obiettivo più approcciabile. Anche se il Siviglia è leggermente sfavorito nel ...

Spagna - Coppa del Re : un sorriso per Montella - il Siviglia vince in casa dell'Atletico Madrid : Madrid - vincenzo Montella può tirare un sospiro di sollievo. Male in campionato, con due sconfitte in due partite, il suo Siviglia si riscatta

Atletico-Siviglia - accoltellato tifoso : Un tifoso dell'Atletico Madrid è stato accoltellato nel prepartita di Coppa del Re tra i 'colchoneros' e il Siviglia, iniziata alle 19. Lo riporta 'AS' secondo cui il giovane 'è in gravi condizioni'. ...