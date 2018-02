Siria | Onu approva tregua umanitaria Ultime notizie | Consiglio di Sicurezza vota sì

Siria - Consiglio di sicurezza Onu adotta all’unanimità la tregua umanitaria : Siria, Consiglio di sicurezza Onu adotta all’unanimità la tregua umanitaria Previsto lo stop ai bombardamenti per “almeno 30 giorni” incluso il distretto ribelle di Ghuta dove i morti di questa settimana sono stati almeno 500. La tregua dovrebbepartire “senza indugi” Continua a leggere L'articolo Siria, Consiglio di sicurezza Onu adotta all’unanimità la tregua umanitaria sembra essere il primo su NewsGo.

Siria - il consiglio di sicurezza dell’Onu approva la risoluzione per il cessate il fuoco : Via libera alla tregua umanitaria in Siria: il consiglio di sicurezza dell’Onu ha adottato all’unanimità una risoluzione che per “almeno 30 giorni” dovrebbe far cessare i bombardamenti in tutto il paese, incluso il distretto ribelle di Ghuta. La tregua dovrebbe partire “senza indugi“. Il voto unanime giunge dopo una serie di rinvii a partire da giovedì, causati dalla resistenze della Russia, paese alleato del regime di ...

Siria - pronta nuova bozza Onu. Haley alla Russia : "Ora non blocchi il voto sulla tregua" : Ieri nulla di fatto a Palazzo di Vetro: lo scoglio da superare sono i tempi entro i quali il cessate il fuoco deve iniziare per consentire l'arrivo di aiuti umanitari. La bozza iniziale recitava "entro 72 ore" (la Russia ha minacciato il veto), quella che sarà discussa stasera, invece, chiede una tregua "senza ritardi", formula che dovrebbe essere più gradita a Mosca