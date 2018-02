Siria | nella Ghuta bilancio sale a 520 morti da domenica

Siria - ong : in 7 giorni quasi 500 civili uccisi nella Ghouta - : L'offensiva del governo di Damasco ha provocato diverse centinaia di vittime nella enclave ancora in mano ai ribelli: le cifre stimate dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani

Siria : '2mila civili uccisi nella Ghuta in tre mesi'

Siria - oltre 2mila civili uccisi nella Ghouta orientale in tre mesi : Siria, oltre 2mila civili uccisi nella Ghouta orientale in tre mesi Secondo la Coalizione nazionale Siriana, sempre negli ultimi 3 mesi sono 32 le strutture mediche distrutte nell’area dai raid di Damasco e dei suoi alleati, compresa la Russia Continua a leggere L'articolo Siria, oltre 2mila civili uccisi nella Ghouta orientale in tre mesi sembra essere il primo su NewsGo.

Siria : ong - 400 morti nella Ghuta da domenica

Siria : MSF - 13 strutture sanitarie bombardate nella Ghuta

Siria : OMS - sei ospedali colpiti nella regione del Ghuta

Siria : ong - quasi 200 morti nella Ghuta - 57 bambini

L'aereo abbattuto dai Siriani dimostra a Israele che non è l'unica potenza nella regione : La politica nei confronti dell'Iran non è mai stata messa in discussione. Israele è sempre contrario a ogni patto ed è sempre a favore di ogni guerra. pubblicità l'unica opposizione che viene fatta ...

Siria - raid di precisione nella zona di Al-Nusra dove è stato ucciso il pilota russo VIDEO - : Più di 30 islamisti sono stati liquidati a seguito del bombardamento condotto con armi di precisione nella provincia di Idlib nella zona controllata da Al-Nusra, da cui è stato sparato il razzo che ha ...

Siria - al via blitz dell'esercito di Assad nella provincia di Idlib - : Lo ha detto il ministero della Difesa russo. "Le truppe del governo Siriano e le unità della milizia - si legge in una nota - hanno iniziato a eliminare un gruppo dell'organizzazione terroristica ...

Siria - islamisti di Al-Nusra circondati dalle forze governative nella provincia di Idlib - : Lo ha riferito il dipartimento informativo e di pubbliche relazioni del ministero della Difesa russo. In questo modo, osserva il dicastero militare russo, è stato completato l'accerchiamento di un ...

Siria - Turchia lancia attacco contro i curdi nella regione di Afrin - : Ankara ha dato inizio all'offensiva chiamata "Ramo d'ulivo". Per Erdogan si tratta di "un'operazione anti-terrorismo"

Nella Siria dei cristiani perseguitati : Tra i maggiori esperti di Medio Oriente, il nostro reporter di guerra Gian Micalessin si è trasformato nel libro Fratelli traditi in un investigatore che percorre la Siria di città in città, strada ...