Siria | la guerra ombra | «Attacco Usa | 100 russi morti»

Guerra in Siria - il consiglio Onu : sì a tregua umanitaria - : La risoluzione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di Sicurezza. La delibera dovrebbe garantire lo stop ai bombardamenti in tutto il Paese per almeno 30 giorni

Guerra in Siria - perché continuano a morire a centinaia anche senza il ‘nemico comune’ dell’Isis : In sette anni di Guerra civile in Siria, uno credeva di averle già viste tutte e sperava di avere già visto il peggio. Ed invece no: messo in rotta il sedicente Stato islamico, l’Isis, il conflitto s’è tragicamente riacceso. I fragili accordi negoziali non reggono; e le promesse fatte ai curdi, protagonisti della presa di Raqqa, la capitale dell’autoproclamato Califfo, si rivelano mendaci. Si torna a morire, a centinaia, a migliaia, ...

Save the Children : 357 milioni di bambini in zone di guerra. La Siria è il paese dove le conseguenze sono peggiori : La Siria è il paese dove le conseguenze della guerra sono più gravi per i minori: oltre 357 milioni di bambini nel mondo – vale a dire uno su sei – vivono in zone colpite dai conflitti, il 75% in più rispetto all’inizio degli anni Novanta: è quanto emerge dal nuovo rapporto di Save the Children – intitolato Guerra ai bambini – secondo cui tra il 2005 e il 2016 oltre 73.000 minori sono stati uccisi o mutilati a livello ...

Siria : diplomazia per tregua - ma è guerra : 14.20 Al Palazzo di vetro "si lavora a una possibile tregua umanitaria a Ghouta orientale", il sobborgo ribelle alle porte di Damasco,martellato da raid aerei russo-Siriani. Così il vice ministro russo Ryabcov. I russi inoltre esortano Damasco a "parlare con tutti i gruppi etnici compresi i curdi." Precipita invece la situazione ad Afrin dove la Turchia ha annunciato che considera "obiettivo legittimo" qualsiasi gruppo che vada in aiuto alle ...

In Siria le stragi non fermeranno la guerra : Vittoria militare del regime o meno, questo conflitto non finirà ancora per molto tempo, perché nessuno ricostruirà questo paese fino a quando non sarà raggiunto un compromesso politico. Leggi

Afrin - nell’enclave Siriana venti di guerra tra Damasco e Ankara : Non ha ascoltato le ragioni della Casa Bianca né l’invito al dialogo con Damasco espresso dal Cremlino, tantomeno si è fatto intimorire dalla discesa in campo delle truppe fedeli al regime siriano. Il presidente turco Erdogan va dritto per la sua strada: la conquista di Afrin, il cantone della Siria settentrionale controllato dalle milizie curdo-siriane...

Siria - Erdogan e Assad sull’orlo della guerra. La mappa delle alleanze : Gli sviluppi ad Afrin complicano ancora una volta i piani di Putin in Siria ed Israele è pronta ad approfittarne per mettere in difficoltà Damasco. Ieri un convoglio di milizie alleate del governo di Bashar al-Assad è arrivato nel capoluogo del cantone curdo, assediato da tre lati dall’esercito turco e dai ribelli arabi schierati con Ankara. La sit...

ITALIA IN GUERRA?/ "Gli Usa vogliono portarci in Siria - il paese dica no" : Ieri l'esercito di Assad si è diretto verso Afrin, al confine con la Turchia. Intanto ci sono pressioni degli Usa per portare in guerra l'ITALIA. MARIO MAURO, ex ministro della Difesa

Siria - guerra agli ospedali : distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe : Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto le bombe Un centro sanitario supportato da Medici Senza Frontiere nel nord-ovest della Siria è stato colpito da un attacco aereo che ha causato la morte di 6 persone. Le bombe hanno distrutto lo stock di vaccini e i frigoriferi necessari per mantenerli […] L'articolo Siria, guerra agli ospedali: distrutti vaccini per 10mila bimbi. Neonati evacuati sotto ...

Siria - ora è guerra internazionale. Primo scontro diretto tra Israele e Iran - di U. De Giovannangeli - : Cronaca di guerra. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina "12 obiettivi Siriani e Iraniani in territorio della Siria". Lo ha detto il portavoce militare israeliano, secondo cui "sono state ...

Guerra nei cieli - F16 israeliano abbattuto dai Siriani : Distrutto velivolo lanciato dal deserto siriano. Caccia con la Stella di David colpiscono oltreconfine obiettivi degli alleati di Damasco. Nuovo allarme: secondo attacco

Guerra nei cieli : Israele insegue drone iraniano e perde un F16 in Siria : Un drone lanciato dal deserto Siriano è penetrato nel territorio israeliano, ed è stato abbattuto. Caccia con la Stella di David hanno colpito di risposta una base iraniana

Siria - la guerra senza fine : almeno 100 morti nei raid Usa contro le truppe di Assad : La guerra in Siria, ormai scomparsa da molti media, è molto lontana da che si intraveda una via d'uscita. La coalizione a guida statunitense che combatte l'Isis in Siria ha compiuto raid aerei e...