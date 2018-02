Si avvicina il Pokémon Day | novità in arrivo sul gioco per Nintendo Switch?

optimaitalia

(Di domenica 25 febbraio 2018) Il prossimo 27 febbraio sarà ilDay, consueta giornata di celebrazione del celebre franchise, istituita dal brand ufficialee caratterizzata da tante iniziative utili per permettere ai fan di festeggiare i loro mostriciattoli preferiti. Sono tanti gli eventi ufficiali istituiti per celebrare la serie, divenuta ormai famosa in ogni angolo del mondo grazie alle svariati opere multimediali che l'abbracciano. Che, dunque, il prossimo 27 febbraio diventi una finestra ideale per svelare al mondo qualcosa sul prossimoper?Sappiamo, infatti, che tra gli enti che si preparano a celebrare ufficialmente ilDay c'è anche la cara, vecchia- che, come sappiamo, detiene i diritti per sfruttare il marchio nell'industria videoludica e che, negli anni, ci ha regalato tantissime esperienze in compagnia dei mostriciattoli di Game Freak e dei vari ...