Serie A Sassuolo | Iachini perdona Berardi | «Un contrasto normale»

Serie A Sassuolo - Iachini su Berardi : «In giornata no ma il fallo non era cattivo» : REGGIO EMILIA - Va tutto storto al Sassuolo , piegato da una Lazio versione Champions. Così Beppe Iachini a fine gara: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Serie A - troppa neve a Torino Rinviata Juventus-Atalanta Lazio batte Sassuolo ed è terza : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi

Serie A - Fiorentina-Chievo 1-0 - Sampdoria-Udinese 2-1 - Sassuolo-Lazio 0-3 : Fiorentina-Chievo 1-0 Tante occasioni sprecate e alla fine alla Fiorentina basta un gol al 6' di Biraghi , gran botta all'incrocio, per battere il Chievo. Dopo il gol del terzino gli ospiti vanno ...

Serie A - la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria : Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi ...

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Serie A - Iachini avverte il Sassuolo : «Immobile va limitato» : Sassuolo - Dimenticare il ko contro il Bologna e ripartire. Lo chiede Beppe Iachini , l'allenatore del Sassuolo: "Il gruppo ha lavorato e ha lavorato bene, guardiamo avanti con fiducia. La Lazio è una ...

Probabili formazioni Sassuolo-Lazio - Serie A 25-02-2018 : Le Probabili formazioni di Sassuolo-Lazio, 26^ giornata di Serie A, 25-02-2018 alle ore 15:00. Tra le tante sfide della domenica si affronteranno anche Sassuolo e Lazio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, una gara che ha sempre regalato emozioni. Da monitorare la situazione maltempo presente un po’ in tutta Italia: la partita è infatti a rischio rinvio visto che in Emilia si prevedono forti piogge e nevicate. La decisione verrà presa ...

Serie A Sassuolo - Peluso : «Lazio temibile in ogni reparto» : Sassuolo - "Analizzando a freddo, c'è rammarico. Abbiamo creato una buona mole di gioco ed è un peccato non aver raccolto nemmeno un punto" . Il difensore del Sassuolo , Federico Peluso , parla così ...

