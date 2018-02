Serie A | la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto Vince anche la Sampdoria

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

Immaturi – La Serie tra relazioni e sentimenti in subbuglio : trama sesta puntata del 23 febbraio : Immaturi - La serie tornerà con la sua sesta puntata nella serata di venerdì 23 febbraio : anche questa sera, infatti, la prima serata di Canale 5 sarà dedicata alla fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello. Dopo la gita in Sicilia il futuro amoroso e scolastico degli ' Immaturi ' protagonisti sembrava sorridere, ma tornati a Roma la realtà si abbatterà su tutti loro: in questa sesta e terzultima puntata della stagione ...

Serie TV - Il compendio delle Serie attualmente in onda! (RINNOVI/CANCELLAZIONI IN TEMPO REALE) : Salve carissimi lettori di Lost in a FlashForward! Oggi abbiamo un post estremamente utile per i veri amanti delle serie TV! Qui per voi abbiamo stilato un vero e proprio compendio delle serie TV attualmente in onda, broadcast, cable e streaming, con rinnovi e CANCELLAZIONI in aggiornamento, minuto per minuto. Per sapere lo status attuale della vostra serie preferita, continuate la lettura!BROADCAST DRAMA:The Crossing (1 stagione) ---> ...